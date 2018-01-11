После побега малышей в детских садах Светлогорска начали устанавливать видеокамеры

Любопытно, что первым дошкольным учреждением, где установлены камеры, стал не тот садик, откуда сбежали трое сорванцов.

Как рассказала в интервью изданию Ранак, заведующая детским садом № 18 Татьяна Акулич, эта мера была предпринята с целью повышения безопасности пребывания детей.

Оборудование для видеонаблюдения приобрели за счет спонсорской помощи.

Помимо камер в планах садика установить электронные замки. Вахтеру не придется покидать свой пост, чтобы открывать и закрывать двери, а все родители получат специальные карточки или чипы. За чей счет все это будет реализовано, пока не известно.

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