После побега малышей в детских садах Светлогорска начали устанавливать видеокамеры
Любопытно, что первым дошкольным учреждением, где установлены камеры, стал не тот садик, откуда сбежали трое сорванцов.
Как рассказала в интервью изданию Ранак, заведующая детским садом № 18 Татьяна Акулич, эта мера была предпринята с целью повышения безопасности пребывания детей.
Оборудование для видеонаблюдения приобрели за счет спонсорской помощи.
Помимо камер в планах садика установить электронные замки. Вахтеру не придется покидать свой пост, чтобы открывать и закрывать двери, а все родители получат специальные карточки или чипы. За чей счет все это будет реализовано, пока не известно.
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