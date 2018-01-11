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11.01.2018
Катерина Борисевич , TUT.BY
Минчанина, убившего молодую маму, приговорили к 18 годам колонии

Суд вынес приговор минчанину, который убил топором Татьяну Курсевич, в то время как в соседней комнате находился сын женщины.

Евгений Раздуев свою вину в суде признал частично. Его адвокаты настаивали: это не было убийство с особой жестокостью, поэтому просили для обвиняемого минимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Фото Олег Киндар, TUT.BY

— Хочу извиниться перед родственниками Татьяны и своими. Простите меня. Я не хотел этого, я хотел быть с Татьяной. Не знаю, что на меня нашло. И ударов было не 8, а 3−4, — говорил в последнем слове обвиняемый Евгений Раздуев.

11 января Минский городской суд вынес приговор по громкому делу. Евгения Раздуева признали виновным в убийстве с особой жестокостью Татьяны Курсевич и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. По решению суда, Евгений должен выплатить родителям убитой по 45 тысяч рублей каждому, а ее сыну — 50 тысяч в качестве моральной компенсации.

На вопрос TUT.BY о том, каким образом будет погашаться иск в 140 тысяч, прокурор Алеся Минец ответила:

— На имущество Раздуева, машину и дачу в Вилейском районе наложен арест.

После оглашения приговора адвокат Наталья Мацкевич успела переговорить с Раздуевым.

— Конечно, он в стрессе. Но он ожидал, что будет таким приговор, — говорит защитник.

Суммы моральной компенсации сам осужденный считает завышенными и говорит, что нет возможности их погасить.

Напомним, рассмотрение дела началось в октябре 2016 года. По версии следователей, Евгений Раздуев сначала избил Татьяну руками и ногами, затем нанес 8 ударов топором. Все это время в соседней комнате находился маленький сын молодой мамы, мальчик ничего не слышал. Утром Раздуев отвез ребенка в школу, затем поехал к себе на дачу в 120 километрах от Минска и закопал тело женщины. Еще некоторое время он переписывался от ее имени с друзьями и коллегами, но вскоре был задержан. Он несколько дней водил следственную группу по лесу, ссылаясь на то, что не помнит, где точно закопал труп. Правоохранительные органы сами нашли убитую: Раздуев закопал тело в сарае.

Во время суда он признал вину частично, говорил, что причиной убийства стала его ревность. Пара прожила вместе всего несколько месяцев, планировала купить дом в деревне.

— В процессе всего услышанного в суде я еще больше убедилась: эта особь заслуживает смертной казни, его нужно изолировать от общества, — говорила в прениях мама погибшей.

У адвокатов Евгения Раздуева было другое мнение. Первый защитник просил переквалифицировать статью с ч.2 ст. 139 УК «Убийство с особой жестокостью» на ч.1, где предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Второй адвокат настаивал, что вина Раздуева не доказана, но раз он сам сознался в убийстве, то заслуживает минимального наказания — 6 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
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