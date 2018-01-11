«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»

Александр Лукашенко назвал «ненормальным» то, что «между двумя братскими государствами снова восстанавливается граница».

И потребовал устранить разногласия с российской стороной. После совещания у главы государства министр иностранных дел Владимир Макей выразил надежду, что в этом году Беларусь и Россия смогут договориться о взаимном признании виз – введение нашей страной безвизового режима для иностранцев стало причиной появления дополнительного контроля на границе двух стран.

На дискуссионной площадке talks.by прозвучали разные мнения по поводу этих заявлений.

«Часто езжу в Россию на поезде и автомобиле... Никаких неудобств не заметил... В аэропортах то же самое».

«Ездил в Питер, попросили открыть багажник. «Просто ловим нелегалов», сказали».

«Остановился, паспорт показал – поехал дальше. Никакого учета никто не ведет! Лишь бы паспорт был белорусский или российский».

«Надо возвращать пограничный контроль! Ведь за этой границей не Швейцария. Иначе так и будет валить в нашу страну контрафактный алкоголь, наркотики, нелегалы из Чечни. А у нас в пуще будут пропадать дети!»

«Случай с разбойным нападением в Пинске лишний раз напоминает, что фиксировать и проверять въезжающих и выезжающих было бы неплохо».

Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске

«Я что-то не понимаю, кто этого требует? Наверное, работяги, которые в Россию пачками на заработки ездят, или предприятия наши».

«Криминалу граница не помеха».

«Россия в состоянии войны с ИГ. А для АГЛ это новость, что игиловцы грозились устроить теракты в городах России?»

«По количеству ментов на новогодней елке похоже, что Беларусь тоже находится в стадии войны с ИГ».

«Когда, кстати, уже эти «союзники» договорятся и вернут людям пригородный поезд

Витебск-Смоленск?»

«Стесняюсь спросить: а какой-то там мифический союз с изъятиями товаров из перечня Таможенного кодекса – это нормально? Препоны в торговле – нормально?»

«С учетом того, что по заявлению президента Беларуси, в стране уже имеются лагеря террористов, которые могут устроить вооруженные провокации, то Россия самостоятельно будет принимать меры по безопасности собственных границ».

После совещания Владимир Макей также сообщил, что могут быть приняты новые шаги по либерализации визового режима для иностранцев. В частности, ведутся переговоры с Китаем об упрощении визового режима. А вот, когда белорусам ждать «шенгена» за 35 евро, – все еще неясно.

«Уже 20 лет переговоры ведут, а толку никакого!» – комментируют на форуме.

«Безвизовый Китай в тысячах километрах от нас. Это то, что нужно каждому белорусу».

«А когда мы, наконец, заключим соглашения, и белорусам будет бесплатно и со скидкой хоть в какую-нибудь страну кроме России?»

«Народу фиолетово, как вы будете ощипывать иностранных зевак в своем социальном раю. Когда безвиз будет для белорусов?»