«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Ушачском районе упал мотодельтаплан: планерист погиб
В Рязани уволили врачей кардиодиспансера, устроивших застолье вместо приёма пациентов
В Украине белорусов оштрафовали на круглую сумму за георгиевскую ленту на авто
Белорус уехал в США и работает тандем-инструктором за 4,5 тысячи долларов в месяц
В Париже ограбили отель «Ритц». Преступники унесли украшений на 4,5 миллиона евро
10-летнего мальчика, которого искали в Минске, спустя сутки нашли в Чижовке
Литовская таможня включила белорусов в топ-5 самых необычных контрабандистов
После побега малышей в детских садах Светлогорска начали устанавливать видеокамеры
Опубликовано видео с российским солдатом, который случайно поджег БТР
Сибиряки сварили «жопотанк» из двух Lada. Видеофакт
Экономист о вбухивании госденег: «Это тот рост, который неизбежно закончится обвалом»
Обложка дня. Чего Путин действительно хочет?
Лукашенко назвал негласный статус белорусско-российской границы. И он «самый странный»
Цитата дня в исполнении Дурова, детище которого никак не связано «с этой страной»
На приеме министра здравоохранения не обошлось без курьезов
Россиянин угнал бронетранспортер и врезался в магазин. Фотофакт
Невзоров назвал условия, на которых готов стать доверенным лицом Путина
Белоруска в Польше: «Купить квартиру здесь дешевле, чем снимать»
Жена Стася подтвердила факт драки
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бывшая жена Курьяна ответила: «Красиво говорить – это одно, но действовать – совсем другое»
Нужен ли нам такой хоккей?
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
Чего белорус не может понять про Украину
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Віктар Марціновіч: А чаго ты сала не ясі?
Белорусский хоккей похож на студентку с разбитым айфоном
Почему мы должны знать ВСЁ о президенте страны
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»
«Мне 45. Но жизнь совершила полный круг, и мы вернулись во времена, когда я в школу пошел»
Профсоюзный лидер: «Какой класс имеется в виду? Чиновники? Банкиры? Айтишники?»
Пиар на домогательствах
«От болтовни Россия погибла!» Заявил атаман Каледин, вышел в другую комнату и застрелился
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!» Почему?
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Как горожанин уехал из Минска в село и разводит гусей
Испытано на себе: «Прихожу в поликлинику в полседьмого утра, а там уже толпа стоит за талонами»
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Как моего сына в БРСМ принимали
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Глеб отпраздновал день рождения дочери: мило и с размахом
Как сексуальное насилие отразилось на «Золотом глобусе»
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.01.2018
Салiдарнасць
«Судя по количеству ментов на новогодней елке, Беларусь тоже воюет с ИГ»

Александр Лукашенко назвал «ненормальным» то, что «между двумя братскими государствами снова восстанавливается граница».

И потребовал устранить разногласия с российской стороной. После совещания у главы государства министр иностранных дел Владимир Макей выразил надежду, что в этом году Беларусь и Россия смогут договориться о взаимном признании виз – введение нашей страной безвизового режима для иностранцев стало причиной появления дополнительного контроля на границе двух стран.

На дискуссионной площадке talks.by прозвучали разные мнения по поводу этих заявлений.

 «Часто езжу в Россию на поезде и автомобиле... Никаких неудобств не заметил... В аэропортах то же самое».

«Ездил в Питер, попросили открыть багажник. «Просто ловим нелегалов», сказали».

«Остановился, паспорт показал – поехал дальше. Никакого учета никто не ведет! Лишь бы паспорт был белорусский или российский».

«Надо возвращать пограничный контроль! Ведь за этой границей не Швейцария. Иначе так и будет валить в нашу страну контрафактный алкоголь, наркотики, нелегалы из Чечни. А у нас в пуще будут пропадать дети!»

«Случай с разбойным нападением в Пинске лишний раз напоминает, что фиксировать и проверять въезжающих и выезжающих было бы неплохо».

Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске

«Я что-то не понимаю, кто этого требует? Наверное, работяги, которые в Россию пачками на заработки ездят, или предприятия наши».

«Криминалу граница не помеха».

«Россия в состоянии войны с ИГ. А для АГЛ это новость, что игиловцы грозились устроить теракты в городах России?»

«По количеству ментов на новогодней елке похоже, что Беларусь тоже находится в стадии войны с ИГ».

«Когда, кстати, уже эти «союзники» договорятся и вернут людям пригородный поезд

Витебск-Смоленск?»

«Стесняюсь спросить: а какой-то там мифический союз с изъятиями товаров из перечня Таможенного кодекса – это нормально? Препоны в торговле – нормально?»

«С учетом того, что по заявлению президента Беларуси, в стране уже имеются лагеря террористов, которые могут устроить вооруженные провокации, то Россия самостоятельно будет принимать меры по безопасности собственных границ».

После совещания Владимир Макей также сообщил, что могут быть приняты новые шаги по либерализации визового режима для иностранцев. В частности, ведутся переговоры с Китаем об упрощении визового режима. А вот, когда белорусам ждать «шенгена» за 35 евро, – все еще неясно. 

«Уже 20 лет переговоры ведут, а толку никакого!» – комментируют на форуме. 

«Безвизовый Китай в тысячах километрах от нас. Это то, что нужно каждому белорусу».

«А когда мы, наконец, заключим соглашения, и белорусам будет бесплатно и со скидкой хоть в какую-нибудь страну кроме России?»

«Народу фиолетово, как вы будете ощипывать иностранных зевак в своем социальном раю. Когда безвиз будет для белорусов?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:11)
Главное
Чем известен белорусский Березовский – попавший под следствие владелец «Центрального»
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
Анна Канопацкая раскрыла, как депутаты парламента обсуждали «тунеядский декрет»
«Папу Тутанхамона под Ростовом не нашли. Есть над чем работать до следующего Нового года»
Цитата дня в исполнении Дурова, детище которого никак не связано «с этой страной»
Новые аппетитные формы Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе купальников
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY