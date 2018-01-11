Опубликовано видео с российским солдатом, который случайно поджег БТР

В сети появилось видео со срочником, который во время учений случайно сжег новейший БТР-82.

Боевая машина была покрыта маскировочной сетью, брезентом и сухой травой. Все это вспыхнуло от разведенного костра, на котором боец решил разогреть консервы, сообщает 42.tut.by. Ущерб составил около 490 тысяч долларов.

Кроме того, во время съемки видно, что у солдата дымится гранатомет, который он пытается потушить. А свой автомат боец где-то потерял.

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Решением Астраханского гарнизонного военного суда Семену Мережникову было назначено шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.