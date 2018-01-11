Чиновники год расхваливали «Ивацевичдрев». А теперь снова вынуждены ему помогать

В правительстве решили, что «одному из лучших» предприятий деревообработки отдавать долг в этом году не нужно.

Любопытная ситуация сложилась вокруг ОАО «Ивацевичдрев». В 2017 году предприятие стали позиционировать как успешный результат пресловутой модернизации в деревообработке.

Фото «Гродно 24»

В апреле в концерне «Беллесбумпром» сообщили «Строительной газете»: «На данный момент это предприятие у нас одно из лучших по показателям. Мы можем отметить, что оно и сейчас продолжает стабильно работать с полной загрузкой. С экономической стороны у нас нет вопросов – продукция не складируется, показатели высокие, рабочая неделя и количество смен не сокращались».

Тогда же новый гендиректор «Ивацевичдрев» Александр Ильницкий сказал телеканалу ОНТ: «Предприятие загружено до предела, уровень достиг по факту +20 по проектным мощностям, однако много работы по повышению рентабельности, снижению себестоимости».

В декабре вице-премьер Владимир Семашко рассказал о «Ивацевичдрев»: «Это успешно работающее предприятие, обслуживает все кредитные линии, рентабельность 16,8% в этом году будет. Темп роста экспорта 134%».

И вот в январе 2018 правительство решает… продлить предприятию сроки возврата бюджетного займа. 30 млн рублей «Ивацевичдреву» выделили полтора года назад для пополнения оборотных средств – с условием, что займ вернут с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019.

Учитывая предыдущие заявления, всего один вопрос: что же это за «успешное» предприятие такое, которое берет в долг, но не в состоянии спустя два года вернуть $ 15 млн?