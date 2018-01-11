Сибиряки сварили «жопотанк» из двух Lada. Видеофакт

Энтузиасты сделали «танк» из двух автомобилей ВАЗ-2108, разрезав машины пополам и сварив вместе их задние части.

Это творение продемонстрировал видеоблогер Владислав Барашенков в ролике на YouTube-канале.

Конструкция, которую создатели назвали «жопотанк», получилась устойчивой, но пока неподвижной, отмечает Сиб.фм.

- В любом случае мы его покрасим, выведем ровненько, будет весь красивый, - рассказал Барашенков. - Есть мысль поставить на него моторы, но они будут не бензиновые. Бензиновые здесь очень сложно установить, будем ставить электромоторы. Сделать так, чтобы он двигался, можно! Но, чтобы он «рулился» и поворачивался на двух приводах, сделать сложно.