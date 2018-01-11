Удар по популярным среди белорусов «закупам в Польше»

Хозяйке на заметку.

Польский Сейм принял закон, ограничивающий в стране торговлю по воскресеньям. Популярные среди белорусов «закупы в Польше» ждут большие изменения. Уже в марте ограничения войдут в жизнь, сообщает Радыё Свабода со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Новый закон еще должен подписать президент. Но нет сомнения, Анджей Дуда это сделает, поскольку он поддержал эти изменения.

Без ограничений приобретения можно будет сделать только в две воскресенья перед Рождеством, воскресенье накануне Пасхи, а также последние воскресенья в январе, июне и августе.

В 2018 году торговля будет разрешена в два воскресенья ежемесячно (первое и последнее), в 2019 — в одно воскресенье месяца, а в 2020 году торговля по воскресеньям будет полностью запрещена.

Запрет не распространится на автозаправочные станции, вокзалы, аэропорты, аптеки, часть цветочных магазинов, сувенирные лавки и интернет-магазины.

Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2018 года.

Напомним, ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро.