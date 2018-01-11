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Общество
11.01.2018
Петр Гайдук
Чем известен белорусский Березовский – попавший под следствие владелец «Центрального»

По подозрению в уклонении от уплаты налогов возбудили уголовное дело в отношении компании «НП-Сервис» Ивана Березовского. Чем известен этот предприниматель?

Ведет бизнес с супругой

Иван и Светлана Березовские одногодки – родились в 1972 году. Супруге предпринимателя принадлежит значительная часть многих компаний, учрежденных Иваном Березовским.

Пара не любит быть в центре общественного внимания, ведет непубличную жизнь.

По слухам, он начинал с торговли на рынке в Ждановичах

На форумах пишут, что Иван и Светлана Березовские начинали свой бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей, торгуя на рынке в Ждановичах. Со временем (примерно 2000 года) они стали крупными импортерами продуктов питания, а затем владельцами коммерческой недвижимости (Гомель, Витебск, Могилев…). И, наконец, в 2016-м открыли сеть магазинов «Домашний», которая сегодня насчитывает около 50 объектов.

Представляют в Беларуси многие известные продуктовые бренды

«НП-Сервис» представляет в нашей стране продукты питания таких брендов, как «Чумак», «Роллтон», «Сочный», Lays, Kinder, Snickers, Mars, Carlsberg и многих других.

Конфликтовал с гомельскими предпринимателями

Став владельцем крупнейшего в Гомеле ТЦ «Секрет», компания Ивана Березовского расторгла договоры предпринимателей, заключенные со старым владельцем и значительно повысила арендные ставки. Возмущению 400 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не было предела. В 2012 году они подняли скандал, добившись встречи в горисполкоме.

Иван Березовский (справа) на встрече с арендаторами. Фото: gp.by

Конфликт продолжался около года, пока не затих.

Не хотел быть известен, как владелец универсама «Центральный»

В 2014 году Иван Березовский заполучил контроль над известным универсамом «Центральный» в Минске. До этого он был одним из небольших акционеров объекта.

Любопытно, что директор юридической компании, близкой к «НП-Сервис», уверял журналистов, что универсам приобрели иностранные инвесторы.

В конце 2015 года «Центральный» был оценен в 7,5 млн долларов, говорилось в отчете «НП-Сервис». 

 
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