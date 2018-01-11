Новые аппетитные формы Рози Хантингтон-Уайтли в рекламе купальников
Британская супермодель, которая полгода назад впервые стала матерью, родив сына для актера Джейсона Стэтхэма, снялась для лукбука коллекции купальников Rosie For Autograph.
Съемки проходили на Багамах. Рози еще не вернулась в свою прежнюю форму, однако лишние килограммы, судя по всему, нисколько ее не смущают. Фотографии получились яркими и очень вдохновляющими.
Впрочем, судите сами!
Обнаженная Рози: невероятно сексуальная фотосессия Хантингтон-Уайтли
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