Экономист о вбухивании госденег: «Это тот рост, который неизбежно закончится обвалом»

Печатный станок или IT-рывок: за счет чего может прибавлять обороты экономика.

Всемирный банк опубликовал январский доклад «Перспективы мировой экономики». Согласно докладу, белорусская экономика прирастет в 2018 году на 2,1% (эта же цифра была озвучена в «Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси» в декабре 2017-го), в 2019 и 2020 годах рост ВВП Беларуси ожидается на уровне 2,4%. Реальность прогноза оценивает для Завтра твоей страны старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— На чем основывается Всемирный банк, делая свои прогнозы, в частности, по Беларуси?

— Всемирный банк не копает так уж глубоко экономику каждой страны, которая упомянута в документе. В самом последнем обзоре ВБ чуть-чуть улучшил прогноз по поводу роста мировой экономики, и это фактически привело к тому, что улучшился прогноз по каждой стране. Никакого анализа, за счет каких ресурсов этот рост может состояться, ВБ не дает, да и в рамках этого обзора он такими вопросами не задается.

— Насколько реалистичен для нашей страны прогноз ВБ?

— На мой взгляд, этот прогноз излишне оптимистичный. Расти на 2% или чуть больше Беларусь теоретически может за счет наиболее благоприятных внешних факторов. Но если предположить, что эти факторы не будут столь благоприятными, что потенциал роста стоимости нефти уже исчерпан, а потенциал роста экономики России – нашего основного внешнеэкономического партнера — достаточно ограничен, то при отсутствии структурных реформ в среднесрочной перспективе рост на 2,4% в год — это очень оптимистичный взгляд.

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