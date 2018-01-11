Лукашенко назвал негласный статус белорусско-российской границы. И он «самый странный»

В четверг глава государства провел совещание по либерализации визового режима, в ходе которого озвучил, что работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать.

Александр Лукашенко констатировал, что за последние годы туристическая отрасль Беларуси сделала значительный шаг вперед и стала одной из самых динамично развивающихся, сообщает его пресс-служба. И поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

Он отметил, что рациональные и вполне объяснимые действия Беларуси в части либерализации визового режима для иностранцев вызывают настороженность партнера по Союзному государству:

– С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе». С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем – на авиа- и железнодорожном.

Лукашенко обратил внимание, что правительству, министерству иностранных дел и другим заинтересованным ведомствам необходимо решать этот вопрос, не спихивая на него:

– Это не нормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо.

Российская сторона исходит якобы из соображений безопасности:

– Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, не состоятельны.

Более того, обратил внимание Лукашенко, между силовыми ведомствами Беларуси и России налажено очень конструктивное и системное сотрудничество, они проводят сотни серьезных и эффективных совместных операций.:

– Но надо понимать и то, что, если Россия поднимает этот вопрос, значит, определенные опасения существуют. Надо с россиянами вести на сей счет диалог. Но закрываться друг от друга нельзя, это будет плохой пример. Ни белорусский народ, ни россияне это не поддержат и не оценят.

Глава государства добавил, что надо предметно обсудить, какие разногласия сохраняются с российской стороной, какие меры необходимо предпринять, чтобы их устранить: «Эти вопросы надо решать конструктивно, за столом переговоров. В течение 2018 года все вопросы надо снять».