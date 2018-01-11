Россиянин угнал бронетранспортер и врезался в магазин. Фотофакт

Нетривиальное ДТП случилось 10 января в Апатитах (Мурманская область РФ).

19-летний местный житель угнал бронетранспортер (!!!) из автошколы ДОСААФ (!!!) и отправился на нём кататься по городу. Однако во время разворота лихач не справился с управлением и, как сообщает «Хибинформбюро», сначала разворотил припаркованную поблизости «Дэу»…

…а потом въехал в магазин «Семья».

Такое развитие событий угонщика не смутило. Он зашел в магазин за бутылкой вина, видимо, собираясь отметить случившееся, но был задержан полицейскими.

По информации РИА Новости, 4 января этого парня уже задерживали — тогда он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН.