«Чем пахнет — чиновники ответа людям не дали»

10 января в деревне Якимова Слобода местные жители встретились с районными властями. Их возмущение вонью с нового завода беленой целлюлозы около Светлогорска, похоже, осталось без реакции.

На собрании чиновники уверяли местных жителей, что пахнет в пределах нормы.

Правозащитник Алена Маслюкова рассказала БелаПАН:

– Люди ушли очень разочарованные полностью. Тем более на прямые вопросы — чем пахнет, какие именно газы — ответа людям не дали. «Дурно пахнущие газы» — это ни о чем.

Из зала люди кричали: «Зачем вы нам врете? Как нам тут жить? Наши внуки не могут выйти на улицу из-за вони. Давайте с вами поменяемся квартирами!»

10 января генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» доложил руководству концерна «Беллесбумпром» о положении дел в функционировании нового завода сульфатной беленой целлюлозы. На сайте концерна сообщается, что ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ. Что касается неприятного запаха, он устраняется.