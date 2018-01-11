Невзоров назвал условия, на которых готов стать доверенным лицом Путина
Публицисту Александру Невзорову напомнили, что он был доверенным лицом Владимира Путина на предыдущих президентских выборах.
Журналист «Фонтанки» поинтересовался, планирует ли интервьюируемый повторить этот опыт?
– Я готов стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина в любую минуту, – заявил Невзоров. – Но только если он выполнит три моих маленьких каприза. Первый – возврат Крыма Украине. Второй – очистка Донбасса от нечисти, которую туда напустила Россия, извинения и компенсация. Третье – вообще пустяк. Он должен купить хороший перманентный фломастер чёрного цвета и на лбу у Гундяева в прямом эфире написать слово…
– Не надо договаривать. У нас Роскомнадзор.
– Да.
– В общем, вы не будете доверенным лицом Владимира Владимировича…
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