.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
На приеме министра здравоохранения не обошлось без курьезов
Россиянин угнал бронетранспортер и врезался в магазин. Фотофакт
Невзоров назвал условия, на которых готов стать доверенным лицом Путина
В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной
Белоруска в Польше: «Купить квартиру здесь дешевле, чем снимать»
Жена Стася подтвердила факт драки
Актриса по просьбе ЦРУ завела роман с королем Иордании – родила ребенка и всю жизнь получала помощь
В аэропорту Варшавы самолет совершил жесткую посадку
Мнение: «Все эти красивые слова «блокчейн», «биткоин» останутся просто словами»
Минчанка случайно потратила в роуминге 700 рублей — оператор вернул деньги
Как белорусы помогли литовской миллионерше приумножить состояние
Прогноз дня. Беларусь на Олимпиаде-2018 завоюет только две медали
Крупного ритейлера Минска подозревают в уклонении от уплаты налогов
Предложение дня. БелАЗ анонсировал необычную акцию
В Беларуси впервые в истории обнаружили золотистого шакала. И тут же убили
Бывший пресс-секретарь Лукашенко стал замом министра информации
«Отправляешься в дорогу, ты прими на посошок»: ГАИ Гродно выпустила календарь с вредными советами
Насколько потянет новая жировка в минской двушке. Считалка
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бывшая жена Курьяна ответила: «Красиво говорить – это одно, но действовать – совсем другое»
Нужен ли нам такой хоккей?
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
Чего белорус не может понять про Украину
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Віктар Марціновіч: А чаго ты сала не ясі?
25 успешных белорусов: «Не с точки зрения «классный мужик» или «красивая девушка»
«Мне 45. Но жизнь совершила полный круг, и мы вернулись во времена, когда я в школу пошел»
Профсоюзный лидер: «Какой класс имеется в виду? Чиновники? Банкиры? Айтишники?»
«В болоте цифровой экономики режим просто надорвется»
Пиар на домогательствах
«От болтовни Россия погибла!» Заявил атаман Каледин, вышел в другую комнату и застрелился
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!» Почему?
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Как горожанин уехал из Минска в село и разводит гусей
Испытано на себе: «Прихожу в поликлинику в полседьмого утра, а там уже толпа стоит за талонами»
Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске
«Начало года впечатляющее». Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Как моего сына в БРСМ принимали
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как сексуальное насилие отразилось на «Золотом глобусе»
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
11.01.2018
Невзоров назвал условия, на которых готов стать доверенным лицом Путина

Публицисту Александру Невзорову напомнили, что он был доверенным лицом Владимира Путина на предыдущих президентских выборах.

Журналист «Фонтанки» поинтересовался, планирует ли интервьюируемый повторить этот опыт?

– Я готов стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина в любую минуту, – заявил Невзоров. – Но только если он выполнит три моих маленьких каприза. Первый – возврат Крыма Украине. Второй – очистка Донбасса от нечисти, которую туда напустила Россия, извинения и компенсация. Третье – вообще пустяк. Он должен купить хороший перманентный фломастер чёрного цвета и на лбу у Гундяева в прямом эфире написать слово…

– Не надо договаривать. У нас Роскомнадзор.

– Да.

– В общем, вы не будете доверенным лицом Владимира Владимировича…

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:7)
Главное
Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко
На приеме министра здравоохранения не обошлось без курьезов
Россиянин угнал бронетранспортер и врезался в магазин. Фотофакт
Разные версии дикой истории в Омске
Для бюджетников придумали свою зарплату мечты. Но не «по пятьсот»
Как изменились предпочтения белорусов на Pornhub
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY