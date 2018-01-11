В Польше версию о взрыве на Ту-154 Качиньского признали основной

Комиссия Министерства обороны Польши по повторному расследованию причин катастрофы президентского Ту-154 признала выводы технического доклада, в котором говорится, что самолет был разрушен взрывом. Такое заключение было сделано на пленарном заседании комиссии от 10 января.

«Левое крыло Ту-154 было уничтожено внутренним взрывом», — утверждается в сообщении комиссии. Кроме того, говорится, что на борту было «несколько источников взрыва — в крыле, предкрылках, а также в центроплане (центральная часть крыла. — РБК)». Это якобы «подтверждается анализом удара двери самолета о землю». Также оспаривается один из основных выводов прошлой комиссии, которая заключила, что крыло самолета было разрушено при столкновении с березой. Столкновение с деревом якобы вовсе не было причиной повреждения крыла.

Комиссия признала эти три утверждения «одними из ключевых выводов технического доклада».

Комиссия выступила с подобным заявлением на следующий день после отставки министра обороны Польши Антония Мачеревича. Он выступал за возобновление расследования крушения Ту-154 и заявлял, что считает крушение самолета терактом. Новым министром обороны был назначен глава МВД Мариуш Блащак.

Еще в октябре Мачеревич утверждал, что комиссия обнаружила запись взрыва на одном из бортовых самописцев самолета. В августе представитель комиссии говорил, что на левом крыле лайнера обнаружены следы взрыва.

Крушение Ту-154 произошло 10 апреля 2010 года, погибли все 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В 2011 году польский Национальный комитет назвал причиной катастрофы преждевременное снижение самолета в условиях плохой видимости, приведшее к столкновению с деревом. Решение пересмотреть заключение комиссии было принято после прихода к власти в 2015 году партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Финальный отчет комиссии о новом расследовании будет представлен до конца весны 2018 года.

Россия, комментируя заявления польской стороны, указывает на выводы первой комиссии от 2011 года. «При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — говорила представитель СКР Светлана Петренко.