Белоруска в Польше: «Купить квартиру здесь дешевле, чем снимать»

Найти жилье на съем нелегко.

Об этом переехавшая во Вроцлав Вероника рассказала lady.tut.by.

– Найти жилье на съем нелегко: приличная 2-комнатная квартира в хорошем месте, с мебелью и базовой техникой будет стоить порядка 3500 злотых (1000 долларов). К арендной ставке нужно будет еще добавить залог (чаще всего двойная сумма аренды), а также коммунальные платежи и платежи по счетчикам.

«Нам» сдают неохотно или в объявлении сразу указывают: «Только для поляков». Но все возможно. Я бы не советовала искать квартиру через агентство, тем более с русскоговорящими специалистами: можно остаться и без денег, и без крыши над головой.

Поляки чаще всего снимают комнаты и делят арендные суммы поровну. Стоимость жилья во Вроцлаве составляет около 5000−6000 злотых за квадратный метр (1430−1700 долларов), но цены поднялись только в последний год в связи с повышенным спросом. Квартиру (как новую, так и вторичный рынок) можно купить в ипотеку под 2,5−4% на срок от 15 до 30 лет. Это обходится дешевле, чем снимать.

«Польша — страна для жизни. На минимальную зарплату здесь можно спокойно прожить»