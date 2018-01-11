Жена Стася подтвердила факт драки

Валерия Курильская, известная белорусская гимнастка и жена хоккеиста Андрея Стася, впервые прокомментировала конфликт, случившийся во время новогоднего корпоратива омского «Авангарда».

Фото «Трибуны»

Как сообщалось ранее, во время этого мероприятия Андрея Стася избил партнер по команде. По утверждению, источника, досталось и Валерии.

Занимающийся единоборствами, крупный Михаил Фисенко избил нападающего своей же команды Андрея Стася. Избил так, что Стасю вызывали скорую помощь, а сотрудники ресторана «Оскар» отмывали лужи крови с пола… В этот вечер «прилетело» не только Андрею, но и его жене. Валерия пыталась защитить своего мужа и прекратить избиение, но тут ей самой досталось, она получила удар в лицо... от Максима Чудинова… Последствия драки можно было увидеть на лице у Андрея Стася на матче с «Куньлунь Ред Стар» – сломанный нос, потому и маска на лице, ссадины и фингалы . А что стало с лицом Валерии неизвестно, но работники «Оскара» утверждают, что досталось ей очень «неплохо», при ударе она даже отлетела.

— Я не буду отрицать факты, приведенные в материале, но и не хочу комментировать случившееся, — заявила Валерия SPORT.TUT.BY. Экс-гимнастка подтвердила, что во время командного корпоратива произошла драка.

Тем временем пресс-служба «Авангарда» распространила видео, снятое на тренировке команды. Одним из центральных моментов ролика стал приветственный обмен ударами по кулакам между Андреем Стасем и Михаилом Фисенко. В то же время официального опровержения информации о драке со стороны клуба не последовало.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась ради контракта с омским «Авангардом» принял российское гражданство. Чтобы не считаться в КХЛ легионером, он также должен был подписать отказ от выступлений за сборную Беларуси. Стась так и не прокомментировал эту ситуацию.

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