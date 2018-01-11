Актриса по просьбе ЦРУ завела роман с королем Иордании – родила ребенка и всю жизнь получала помощь

В декабре 2017 года в США рассекретили анонимный отчет из архива ЦРУ, посвященный связи малоизвестной голливудской актрисы Сьюзан Кэбот и короля Иордании Хусейна в 1959 году.

Сьюзан Кэбот, 1954 год. Фото Everett Collection/ Vida Press

Иорданский монарх в то время находился с визитом в Соединенных Штатах, «стремился к женскому обществу» — как сказано в отчете, поэтому сотрудник ЦРУ попросил Кэбот завести с ним роман. Продлился ли роман после отъезда короля — установить невозможно.

В 1964 году Кэбот родила сына от неизвестного мужчины. В 1986 году сын ее убил. Его адвокат рассказал в суде, что Кэбот до конца жизни получала по 1500 долларов в месяц из Иордании, и предположил, что это были деньги на содержание ребенка, а король Хусейн был его отцом.

Глубокие чувства к иностранному должностному лицу

В апреле 1959 года ЦРУ попросило бывшего агента ФБР, частного детектива Роберта Мэхью найти «женскую компанию» для прибывшего в США «главы иностранного государства». В рассекреченном отчете не указано имя этого человека, но даты в документе совпадают с датами визита в США 23-летнего короля Иордании Хусейна, правившего страной с 1952-го. Король пробыл в США месяц — с 17 марта по 17 апреля 1959 года.

«Иностранное должностное лицо особенно стремилось к женскому обществу во время пребывания в Лос-Анджелесе, и для успеха визита было поручено принять необходимые меры через источник ЦРУ», — сказано в отчете.

Найти женщину для «главы иностранного государства» Мэхью помог некий «известный адвокат и заметная фигура в Голливуде» (его имя не называется, а в тексте рассекреченного документа оно замазано). Так высокопоставленный иностранный гость на вечеринке познакомился с актрисой. Ее имя в отчете тоже замазано, но сразу несколько западных СМИ (в их числе USA Today и The Telegraph) утверждают, что это была Сьюзан Кэбот. Американские СМИ 1950–60-х предполагали, что у нее был роман с королем Хусейном, а газета Los Angeles Times сообщала тогда, что они познакомились на вечеринке у калифорнийского нефтяного магната Эдвина Паули.

Сьюзан Кэбот (ее настоящее имя Харриет Шапиро) родилась в Бостоне в семье русских эмигрантов-евреев. Она попала в Голливуд в конце 1940-х годов, когда ей было около двадцати лет, но известной актрисой так и не стала — снималась в основном во второразрядных вестернах и фантастических фильмах.

Когда ей предложили познакомиться с королем Хусейном, она не поняла зачем. В рассекреченном отчете, с ее слов, ей было прямо предложено «переспать» с королем. Кэбот сначала отказалась от предложения, но потом передумала, а познакомившись с Хусейном, нашла его «очаровательным».

Президент США Дуайт Эйзенхауэр, король Иордании Хусейн и премьер-министр Иордании Самир ар-Рифаи, США, 25 марта 1959 года. Фото REX / Vida Press

Иорданскому королю голливудская актриса тоже понравилась, причем настолько сильно, что он решил взять ее с собой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где должен был остановиться еще на несколько дней. Специально для свиданий пары агенты ЦРУ арендовали дом на пляже Лонг-бич. Кэбот прожила в нем четыре дня, пока король Хусейн оставался в городе.

Связь Сьюзан Кэбот и короля Хусейна не была тайной для американских СМИ того времени, только особый акцент газеты делали на еврейское происхождение Кэбот. По мнению журналистов, это могло создать проблемы для монарха из мусульманской страны. Актрису это беспокоило, и она, как следует из рассекреченного отчета, обсуждала такие статьи с сотрудниками спецслужб.

«Также она говорила о своих глубоких чувствах к иностранному должностному лицу», — говорится в документе.

Продолжились ли отношения Кэбот и Хусейна после отъезда иорданского короля на родину — неизвестно. В 1964 году американка родила сына Тимоти (имя отца было неизвестно), а еще через четыре года вышла замуж за Майкла Романа (пара развелась в 1983 году). Ребенку была дана фамилия Роман.

Полторы тысячи долларов в месяц из Иордании

Тело Сьюзан Кэбот было обнаружено в ее доме в Лос-Анджелесе в декабре 1986 года. Следователи выяснили, что она погибла от нескольких ударов гантелью по голове. Живший вместе с матерью 22-летний Тимоти заявил, что ее убил неизвестный взломщик в маске ниндзя. По словам молодого человека, его самого преступник лишь оглушил. Полиция заподозрила Тимоти Романа в убийстве Кэбот, его арестовали. Одним из двух его адвокатов стал Лео Смит; он получил доступ к счетам голливудской актрисы.

В суде Роман изменил показания и рассказал, что у его матери были проблемы с психикой (это подтвердил психолог Кэбот). По словам молодого человека, в день смерти ее состояние ухудшилось: она говорила сама с собой, не узнавала сына. Когда Роман попытался вызвать врача, мать напала на него со скальпелем и гантелью — и через какое-то время он обнаружил ее мертвой. Молодой человек уверял, что не помнит, наносил ли ей удары.

Адвокат Лео Смит не оспаривал, что Кэбот убил именно его подзащитный. Однако он настаивал, что действия Романа были продиктованы, во-первых, агрессивным поведением матери, во-вторых, побочными эффектами экспериментального гормонального препарата, который Роман принимал 15 лет. У молодого человека был дварфизм. Лекарство увеличило его рост с максимально возможных для него 130 до 164 сантиметров. Позже было доказано, что препарат может влиять на состояние центральной нервной системы. «Мистер Роман, вероятно, [результат] эксперимента над человеческим родом», — заявил его адвокат.

Тимоти Романа признали виновным в непредумышленном убийстве Сьюзан Кэбот, приговорили к трем годам условного заключения и штрафу в тысячу долларов. Суд решил, что его действия стали результатом физических и эмоциональных проблем, которые были и у самого Романа, и у его матери.

А адвокат Лео Смит рассказал, что до конца жизни Сьюзан Кэбот ежемесячно получала по полторы тысячи долларов из Аммана, столицы Иордании. «Выглядит как деньги на содержание ребенка», — заявил адвокат. Он предположил, что родным отцом Тимоти был король Хусейн. По его словам, бывшая свекровь Кэбот и другие знавшие ее люди рассказали ему, что отношения актрисы с иорданским монархом длились еще несколько лет после его отъезда из США. Ни одно западное СМИ не сумело найти доказательств того, что связь короля и актрисы могла продолжиться в 1960-е.

Сам король Иордании, умерший в 1999 году, не комментировал слухи о том, что у него может быть сын в США от Сьюзан Кэбот. Он был женат четыре раза, в официальных браках у него родилось двенадцать детей.