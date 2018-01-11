Собчак: «Это стыдно и грустно. Но не потому, что якобы «в пику России»

Потенциальный кандидат на пост президента РФ – о площади Немцова в Вашингтоне.

– Американские власти приняли решение назвать площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова. Это стыдно и грустно. Но не потому, что это решение принято якобы «в пику России». А потому что память важного политического деятеля нашей страны почтили раньше заграницей, чем дома.

Так уже было с Сахаровым. Площадь или лучше Мост имени Немцова должен был первым появиться в Москве и в Нижнем Новгороде. А пока – доску с дома снимают, народный мемориал на мосту разрушают.

25 февраля в Москве запланирован марш памяти Бориса. Я призываю всех моих сторонников и всех нормальных людей на него пойти. Я против политических убийств, я против насилия, – пишет Ксения Собчак у себя в Instagram.