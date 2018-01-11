Мнение: «Все эти красивые слова «блокчейн», «биткоин» останутся просто словами»

Кто пожнет плоды цифровой революции в Беларуси: всё общество или только избранные?

Власти искренне верят: будущее страны за IT. Однако они не учитывают главного, считают эксперты.

По мнению члена Международной академии информационных технологий историка Анатоля Тараса, цифровая революция в Беларуси может не состояться. И одной из причин являются как раз сами инициаторы перемен.

— Если бы наши власти были заинтересованы в трансформации общества в духе XXI века, это было бы видно, — отметил Анатоль Тарас во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения. — Но я не вижу такого механизма перехода. Власти говорят: никаких реформ нам не надо. Но, позвольте, нам позарез нужны реформы, причем радикальные. Нужно всеми силами раскрепостить человека. Иначе противоречия между тоталитарным государством и обществом будут нарастать и рано или поздно достигнут такой остроты, что произойдет взрыв. А это будет означать кровь, насилие, потерю управления и, как результат, отбрасывание общества назад.

Между тем экономист Алексей Бабина считает, что само общество не готово еще к цифровой революции.

— Ведь вопрос стоит не в технологиях или программном обеспечении, а зависит от сознания людей. Если сознание не воспринимает, то ничего и не будет, какие бы тут инновации ни вводились, все эти железки и программные комплексы просто не дадут эффекта. Все эти красивые слова «блокчейн», «биткоин» останутся просто словами. Власти зря надеются: качественного скачка белорусская экономика не получит, и на нашем благосостоянии это никак не отразится.

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