Белорусская стабильность в двух цитатах Лукашенко

Всего за три года жизнь белорусов и ее оценки изменились до неузнаваемости.

В декабре 2014 года белорусская экономика переживала один из лучших периодов за время независимости. Средняя зарплата достигла 620 долларов в эквиваленте, ВВП по итогам года вырос до 76 миллиардов долларов.

Александр Лукашенко радовался успехам.

Вслед за этим случилось падение. В долларовом выражении ВВП в последующие два года рухнул почти на 40%, примерно на столько же и средняя зарплата.

Даже по высказываниям главы государства можно сделать вывод, что жизнь белорусов напоминает не стабильность, а качели. Чего ожидать от завтрашнего дня – неясно.