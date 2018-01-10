Разные версии дикой истории в Омске

Кто спровоцировал драку, и били ли жену Стася?

Во вторник вечером появилась неподтвержденная информация о том, что белорусского хоккеиста «Авангарда» Андрея Стася на новогоднем корпоративе избил одноклубник Михаил Фисенко, а заступившуюся за мужа экс-гимнастку Валерию Курильскую якобы ударил другой «ястреб» – Максим Чудинов. Пытаемся разобраться в странной ситуации.

Откуда вообще взялась эта история?

9 января в блоге «Омский лед» на интернет-портале Sports.ru появилась запись под названием «Новогоднее чудо от «Авангарда». В этом тексте автор под ником Sunav83 назвал недавнюю отставку экс-главного тренера омичей Андрея Скабелки «сливом», а еще подробно описал новогоднюю вечеринку команды в омском ресторане «Оскар»:

«Занимающийся единоборствами, крупный Михаил Фисенко избил нападающего своей же команды Андрея Стася. Избил так, что Стасю вызывали скорую помощь, а сотрудники ресторана «Оскар» отмывали лужу крови с пола», - сообщил подробности инцидента блогер.

Стасю якобы сломали нос. На матч с «Кунльунем» он вышел в защитном шлеме с клеткой.

По словам блогера, досталось не только белорусу. Согласно версии блогера, Валерия Курильская попыталась встать на защиту супруга, но получила удар от Чудинова. «При ударе она даже отлетела», – сообщил автор.

Могла ли Курильская вступиться за мужа? В принципе, это звучит правдоподобно. В 2016-м Беларусь проиграла на ЧМ Венгрии, после чего расстроенный Стась грубо поговорил с журналистом. В интернете появилось даже видео разговора. Позже Стась извинился, но его жена защищала супруга до последнего и написала в Фэйсбуке, что журналист решил просто за счет Стася прославиться.

Информацию сообщил надежный источник?

«Омский лед» – очень молодой блог на Sports.ru. Первая запись в нем появилась 3 января 2018 года. Всего за авторством пользователя под ником Sunav83 вышло три материала, которые посвящены исключительно проблемам омичей. В дебютном тексте «Цирк уехал, а клоуны остались» утверждается, что Скабелка отправлен в отставку не руководством, а хоккеистами. Во втором посте много рассуждений о президенте «Авангарда» Владимире Шалаеве и клубной селекции, а в третьем, как уже говорилось, речь шла о драке на вечеринке. Этот пост стал самым успешным в блоге – он собрал больше сотни «лайков» и порядка 40 комментариев.

Валерия Курильская

Кто вообще замешан в этой истории?

Хоккеисты «Авангарда» Михаил Фисенко и Андрей Чудинов. Именно 28-летний Фисенко, если верить блогу, побил Стася. Что такое драться, 28-летний спортсмен знает хорошо. «Омский лед» сообщил, что Михаил занимается единоборствами, а в 2011-м, выступая за новокузнецкий «Металлург», подрался с тафгаем ЦСКА Дарси Веро.

Супругу Стася, по версии автора нашумевшего поста, ударил Максим Чудинов. Тот самый хоккеист, которого Скабелка обвинил в трусости из-за того, что тот убрал ногу в игре с «Салават Юлаевым». Произошло это в моменте, когда уфимцы забрасывали победную шайбу. Именно после этого 16 хоккеистов «Авангарда» пошли к Владимиру Шалаеву и заявили, что больше не хотят играть под руководством белоруса и терпеть унижения с его стороны. Так закончилась омская история Скабелки.

Кто и как отреагировал на информацию о драке?

По-разному. Пресс-секретарь «Авангарда» Олег Малицкий «Трибуне» не объяснил, почему Стась играет в защитном шлеме, и добавил, что клуб не комментирует слухи из анонимного блога. В среду на официальном сайте клуба появилось видео с тренировки команды, в котором, по словам Малицкого, можно увидеть пример отношений Фисенко и Стася (отрезок 1:34).

В омском ресторане «Оскар», где отдыхали спортсмены, факт драки не подтвердили: «В заведении проходило много предновогодних корпоративных мероприятий, и во время них все было абсолютно спокойно».

Нам удалось выйти на связь и с Андреем Скабелкой, которого отправили в отставку 30 декабря. Однако об избиении бывшего подопечного тренер ничего не слышал и даже близко не знает, что произошло на корпоративе.

Известный белорусский хоккеист Сергей Стась вдаваться в подробности инцидента, произошедшего с братом, отказался, но все-таки признал, что конфликт имел место: «Мы по телефону общались, но близко эту тему не обсуждали. Нюансы обсуждать не хочется. Какой-то конфликт, понятное дело, был. Вы же читайте. Все написано».

Близкий к «Авангарду» источник факт конфликта тоже подтвердил. Однако, по его словам, стычку спровоцировала жена Стася, которая на корпоративе вела себя неуважительно по отношению к присутствующим. Андрей вмешался в конфликт, произошла драка, в результате которой пострадал сам Стась. Подтверждения этой версии в других источниках нам получить не удалось.

А какие еще причины могут быть у случившегося?

Обозреватель интернет-портала «Чемпионат» Дмитрий Ерыкалов отмечает, что Андрей Стась был единственным в «Авангарде» хоккеистом, лояльным к Андрею Скабелке. По мнению Ерыкалова, Скабелка был обречен на неудачу еще во время предсезонки, когда против коуча выступила челябинская группировка хоккеистов «ястребов». Возможно, конфликт Стася с партнерами стоит поискать в этой плоскости.

Так а что будет дальше?

Судя по всему, ничего. Андрей Стась, заключивший с «ястребами» в июле 2017-го трехлетний контракт, продолжает играть за команду. Как сказал Сергей Стась, его брат находится в нормальном состоянии. В новом году нападающий провел за «Авангард» уже три матча – с «Амуром», «Адмиралом», «Куньлунем» – и набрал один результативный балл. 11 января Стась готовится выйти на лед в Новосибирске против «Сибири».