Анна Канопацкая раскрыла, как депутаты парламента обсуждали «тунеядский декрет»

Депутат опубликовала на своей странице в Фейсбуке стенограмму обсуждения Палатой представителей прошлого созыва скандального документа в мае 2015 года.

Анна Канопацкая напомнила, что 10 января исполнился год, как она обратилась с требованием отменить печально известный Декрет №3.

Канопацкая: «Завтра снова тысячи белорусов могут быть на улицах»

Депутат обращает внимание на то, в сегодняшних условиях ничто не мешает власти завтра, задним числом, снова закрутить гайки.

«Декрет ведь действует! Более того, за закрытыми дверями разработана уже четвертая редакция изменений, называемая новой концепцией Декрета №3.

Мы все прекрасно знаем, что если что-то делается втайне от людей, то ничего хорошего им от этого не ждать. И завтра снова тысячи белорусов могут быть на улицах. Но сегодня ситуация качественно намного хуже для власти. И социальный взрыв может быть в разы сильнее, чем это было весной 2017 года», - написала Анна Канопацкая.

Депутат подчеркивает, что ее позиция остается неизменной — Декрет №3 должен быть отменен. В качестве вишенки на торте Канопацкая разместила стенограмму, как Палата представителей прошлого созыва обсуждала тунеядский декрет.

Щеткина: «Никто с голоду не умрет»

Приведем пару цитат из документа.

Виктор Гуминский (на тот момент заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания):

— Был один депутат (не буду называть его фамилию), так он конкретно внес предложение: для тех, кто обманывает, не платит налоги, но живет или вообще не хочет работать, создать резервации. Но эта мысль, конечно… Депутаты посмеялись, но не поддержали, безусловно.

Марианна Щеткина (в 2015-м – министр труда):

— Если люди сегодня платить не могут, не хотят, это же тоже будет исключительная мера. Штраф тоже на них не действует. И это не платят, тогда, пожалуйста, на 15 суток по решению суда на арест. Но ты не будешь сидеть и смотреть в окно, а ты будешь привлечен к общественно полезным работам. Пожалуйста, подметай асфальт, убирай листья. Местные органы власти определят, что нужно сделать для того, чтобы это обществу было полезно.

Ольга Политико (депутат):

— Мы, конечно, понимаем, что пособие по безработице не должно быть настолько большим, чтобы у человека не было никаких стимулов трудоустраиваться. Но в то же время он не должен умереть с голоду. Особенно сейчас, когда все труднее найти работу. Поэтому рассматривается ли возможность увеличения пособия по безработице или будет оказываться социальная адресная помощь?

И вот что ответила на этот вопрос Марианна Щеткина:

— Заверяю, что никто с голоду не умрет по одной простой причине. Во-первых, пособие по безработице увеличивать мы не планируем в связи с тем, что у нас в Положении об адресной социальной помощи написано, что если регистрация безработного официальная, то эта семья и этот человек имеют право на адресную социальную помощь.

За принятие декрета № 3 проголосовали 100 депутатов, против – 2.