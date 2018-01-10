Минчанка случайно потратила в роуминге 700 рублей — оператор вернул деньги

Минчанка Кристина по ошибке воспользовалась интернетом, пока была в роуминге в Греции, и задолжала оператору немалую сумму в 726 рублей.

В ноябре прошлого года девушка бежала марафон в Афинах и слушала музыку через приложение Spotify.

— Я думала, что слушаю выкачанные альбомы с музыкой, а оказалось, что я не скачала их. За пару часов списалась эта сумма, — рассказала она.

В начале января Кристина обратилась в салон velcom с просьбой вернуть деньги. Она подробно описала ситуацию, в салоне составили заявление — и через несколько дней деньги вернули.

— Я просто описала ситуацию, и все. Приходишь, пишешь заявление, говоришь правду — и вот.

Изображение: Кристина Вязовская / facebook.com

Напомним, плата за мобильный интернет в роуминге может быть очень высокой. Расценки зависят от страны, тарифного плана и местного оператора-партнера. К примеру, в роуминге Греции один мегабайт мобильного трафика будет стоить для абонентов velcom от 5,3 до 6,19 рублей, МТС — от 5,9 до 27 рублей, life:) — от 2,64 до 52,62 рублей.