Как изменились предпочтения белорусов на Pornhub

Популярный ресурс для взрослых Pornhub составил статистику о предпочтениях белорусов в 2017 году.

Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей. Женщины составили около 26% белорусской аудитории ресурса, это среднее значение для площадки.

Однако в соцсетях присмотрелись к карте посещений и увидели, что белорусские девушки смотрят порно больше, чем в соседних странах

«Молодцы, девчонки! Надеемся, что это потом пригодилось хоть раз», — пишут на телеграмм-канале Не БТ.

В топ запросов белорусов на первом месте — хентай. Это жанр японской анимации и комиксов с эротическими или порнографическими сценами.

Этим мы отличаемся от наших соседей из России и Украины, которые чаще всего посещают раздел — «анальный секс».

Статистика Pornhub вызвала удивление пользователей Байнета.

«В России такая истерия насчёт геев, а в итоге сами смотрят про анальный секс ))», - пишет пользователь talks.by .

«Ого, никогда бы не подумал, что белорусам нравятся эти идиотские мульты!» - недоумевает один из посетителей форума.

Кстати, по итогам 2016 года самой популярной категорией белорусов был anal, а в 2015 нас больше всего интересовало Mature (порно со взрослыми участниками).

Интересно, что у литовцев на первом месте категория «лесбиянки», а у латышей и поляков — актрисы старшего возраста.