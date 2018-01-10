Как белорусы помогли литовской миллионерше приумножить состояние

Совладелица «Соседей» и «Васильков» вошла в топ-500 самых богатых бизнесменов Литвы.

Состояние Алмы Яунцемене, впервые включенной изданием Top в список 500 богатейших

В рейтинге Top Алма Яунцемене занимает 170-е место. Фото Спутник

Алма Яунцемене — дочь известного предпринимателя Юозаса Будрикаса, который когда-то основал торговый центр Pas Juozapas. Практически все активы бизнесвумен сосредоточены в Беларуси, куда она инвестирует с конца 1990-х годов в рамках нескольких компаний, созданных в партнерстве с местными и литовскими бизнесменами.

В частности, компании, которые контролируются Алмой Яунцемене, занимаются дистрибуцией продуктов питания, импортируют овощи и фрукты, им принадлежат одна из крупнейших розничных сетей Беларуси «Соседи», пиццерии «Темпо» и рестораны белорусской кухни «Васількі».

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