Невеста британского принца Гарри американская актриса Меган Маркл пришла на радио в свитере из дешевого универмага.

Об этом сообщает The Telegraph.

Фото Dominic Lipinski, Reuters

Маркл совершила очередной официальный визит в качестве будущего члена королевской семьи. Вместе с женихом она приняла участие в передаче радиостанции Brixton’s Reprezent 107.3 FM. Для визита актриса выбрала недорогой черный свитер с О-образным горлом из универмага Marks & Spencer. Кстати, компанию Marks & Spencer основал Майкл Маркс, который родился в 1859 году в Слониме и позднее эмигрировал в Британию.

Эксперты моды отметили, что вещь стоит 45 фунтов (чуть более 60 долларов), тогда как для помолвочных фото Меган Маркл позировала в платье стоимостью более 75 тысяч долларов.

Другая одежда, которая была на актрисе во время визита на радио, выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже: это широкие брюки Burberry, пальто Smythe Brando и серый шарф Jigsaw в тон.