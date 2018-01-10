Прогноз дня. Беларусь на Олимпиаде-2018 завоюет только две медали

Беларусь на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане завоюет лишь две медали, свидетельствуют данные агентства Gracenote, специализирующегося на обработке статистической информации в спорте.

Согласно прогнозам Gracenote, Беларусь займет 23-е место в медальном зачете – в активе команды будет одно серебро и одна бронза, сообщает Sputnik. Аналитики даже назвали тех спортсменов, кто принесет награды белорусской сборной. Бронзовую медаль завоюет фристайлист Антон Кушнир, серебро — биатлонистка Дарья Домрачева в гонке преследования.

Gracenote также прогнозирует, что Германия будет триумфатором Игр-2018 — 40 медалей (14-12-14). Вторую строчку займет Норвегия — с 37 медалями (14-11-12). На третьем месте может оказаться Канада с 33 наградами (7-12-14).