На корпоративе белорусского хоккеиста Стася и его жену избил одноклубник

Стасю вызывали «скорую», а сотрудники ресторана «Оскар» отмывали лужи крови с пола.

Как сообщил хоккейный блог «Омский лед» на сайте sports.ru, занимающийся единоборствами, крупный Михаил Фисенко избил нападающего своей же команды Андрея Стася. Инцидент произошел в конце декабря в ресторане, где игроки омского «Авангарда», за который выступает белорус Андрей Стась, собрались на новогодний корпоратив.

Сообщается, что в этот вечер досталось не только Андрею, но и его жене. Валерия пыталась защитить своего мужа и прекратить избиение, но получила удар в лицо от Максима Чудинова.

Андрей Стась и Валерия

Последствия драки можно было увидеть на лице у Андрея Стася на матче с «Куньлунь Ред Стар» – сломанный нос, потому и маска на лице, ссадины и фингалы . Что стало с лицом Валерии неизвестно, но работники ресторана утверждают, что при ударе она отлетела.

В блоге сообщается, что Андрей Стась впал в немилость у некоторых игроков – не пошёл против белорусского тренера Скабелки, которого команда фактически выжила из клуба, и не устраивал заговоров.