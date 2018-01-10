Крупного ритейлера Минска подозревают в уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении компании «НП-Сервис» Ивана Березовского.

Эту информацию TUT.BY сообщили источники, знакомые с ситуацией в компании. Факт возбуждения уголовного дела в отношении крупного ритейлера подтвердили в СК.

— Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сегодня, 10 января по поручению следователей сотрудниками ГУБОПиК МВД в рамках данного уголовного дела, в офисных помещениях компании были проведены процессуальные действия — то есть обыски, — сообщил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

«НП-сервис» занимается дистрибуцией товаров продовольственной группы, владеет сетью из более чем 50 продовольственных магазинов «Домашний» и универсамом «Центральный» в Минске.

— В пятницу у компании, где работает 2,5 тысячи человек, арестовали счета. Сумма претензий, насколько известно, меньше 1 млн долларов. Это мизер для компании, которая столько налогов платит меньше чем за месяц. Понятно, что могут быть налоговые претензии к компании, но не понятно, зачем парализовывать ее работу, устраивать маски-шоу. Тем более, когда в прошлом году так громко заявили о либерализации и декриминализации в отношении бизнеса, — прокомментировал собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник, близкий к руководству компании, утверждает, что предпринимаются усе усилия по урегулированию ситуации.

Сам Иван Березовский, по информации TUT.BY находится в Лондоне.

Березовский занимает 61-ю позицию в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».

«НП-Сервис» уже давно занимается не только дистрибуцией, но и логистикой и девелопментом коммерческой недвижимости. Компании принадлежит недвижимость общей площадью более 100 тыс. кв. м. Годовой оборот — более 125 млн долларов.

Одной из самых нашумевших сделок Березовских стало получение осенью 2014 года контроля над легендарным универсамом «Центральный» в Минске.