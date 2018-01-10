Предложение дня. БелАЗ анонсировал необычную акцию

Предприятие рассматривает предложения о реализации своей продукции за криптовалюту.

ОАО «БЕЛАЗ» рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января. Об этом необычном предложении сообщает сайт завода.

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«Наличность постепенно уходит в прошлое. На смену ей идут банковские карточки и электронные кошельки. Однако пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах. И прежде всего о биткоине. Он не связан с государствами и банковскими центрами. Им могут рассчитываться все, у кого есть интернет», — говорится в сообщении.

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Тем временем, курс биткоина к доллару продолжает снижаться. За последние два дня он упал с $ 16000 до $ 14500. Прогнозы стоимости биткоина к концу этого года белорусских экономистов рознятся от $ 1000 до $ 21500.