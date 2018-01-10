«Сказали, подлечили». Солдат, которого мама просила комиссовать из-за удаленной селезенки, возвращается в Печи

Врачи решили: Кирилл Руткевич из поселка Энергетиков Дзержинского района к военной службе годен. Почти месяц молодой человек провел в 432-м госпитале — Главном военном медицинском клиническом центре Вооруженных сил. Сдавал анализы, делал снимки, проходил УЗИ. В среду днем он отправился в воинскую часть в Печах, откуда в начале декабря его забрали на обследование.

Кирилл с мамой Ириной Ивановной. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В декабре в редакцию TUT.BY обратилась мама новобранца Ирина Дедюшко. Женщина рассказала, что в школе сын сорвался с брусьев и получил закрытую травму живота. Молодому человеку сделали операцию — удалили селезенку и пересадили неповрежденный кусочек. Это подтверждают документы. Позже, по словам мамы, у Кирилла началась спаечная болезнь, были проблемы с коленными суставами. Несмотря на это, осенью ему пришла повестка.

В военном комиссариате Дзержинского и Узденского районов TUT.BY сообщали: парня осмотрели районные, областные и республиканские врачи. Их решение — годен.

Уже в армии у Кирилла стал сильно болеть живот, опухали ноги — 8 декабря его положили в медицинский центр в Борисове. 18 декабря новобранца направили в 432-й госпиталь для тщательного обследования.

— Сегодня утром была ВВК (Военно-врачебная комиссия. — Прим. TUT.BY), где Кириллу вынесли окончательный вердикт — годен с ограничениями, — рассказывает Ирина Дедюшко.

Ранее в Министерстве обороны TUT.BY сообщали: до призыва молодой человек пять раз проходил медобследование — селезенка у Кирилла на месте.

В 432-м госпитале Кирилл лежал почти месяц — в хирургии, нефрологии и гастроэнтерологии. Ему делали много анализов, УЗИ, снимки ног, головы, спины.

— Хондропатия коленных и голеностопных суставов подтвердилась, а спаечная болезнь — нет, — продолжает мама. — Но как такое может быть, она у него уже много лет? Более того, в ноябре ее диагностировали наши дзержинские врачи. И почему анализ с барием ему сделали только через десять дней, когда он уже подлечился в Борисове, а не сразу, как разболелся живот?

— Как врачи объясняют спазмы в животе, которые были у Кирилла в армии?

— Говорят, адаптация. Сказали, сейчас подлечили, — отвечает Ирина. — А если живот продолжит болеть, посоветовали обращаться в медпункт, там дадут таблетку.

— Как Кирилл сейчас себя чувствует?

— Живот, рассказывает, несильно болит, но ведь уже месяц у него нет никаких физических нагрузок, — продолжает собеседница. — В прошлую среду его сняли с капельниц. Я так понимаю, его подлечили и отправляют служить. Каким будет его самочувствие, когда он вернется в часть, я не знаю.

Ирина рассказывает, что просила выдать на руки выписку с анализами и УЗИ Кирилла. Им ответили: все останется в части.

— Но ведь эти документы нам бы очень пригодились в будущем, — говорит мама. — Сын, конечно, расстроен, но держится молодцом. Сказал: раз нужно служить, буду. А я переживаю, чтобы его здоровье не ухудшилось.

Минобороны: «Никаких ограничений к службе именно по селезенке нет»

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили: комиссия решила, что к службе в армии Кирилл годен.

— С декабря он находился в 432-м Главном военном медицинском клиническом центре, где ему провели полный цикл обследования на предмет годности к военной службе, — говорит Владимир Макаров, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны. — В частности, по поводу селезенки Кирилла обследовали и специалисты центра, и главный хирург Минздрава. Никаких ограничений к службе именно по этому органу нет.

Общее заключение военно-врачебной комиссии — годен с незначительными ограничениями.

— Это значит, комиссия подтвердила заключение, которое ранее вынесла комиссия Дзержинского района, — уточняет собеседник.

— А что говорят врачи относительно спаечной болезни?

— Я не вправе говорить, какие у него заболевания, но комиссия пришла к выводу: годен с незначительными ограничениями.

— Почему семье на руки не выдали документы с анализами?

— Комиссия действует в рамках нормативных актов, которыми они руководствуются.