Для бюджетников придумали свою зарплату мечты. Но не «по пятьсот»

Последние полгода власти настойчиво укрепляют в массовом сознании новую цифру.

Средняя зарплата бюджетников может вырасти до 760 рублей при достижении целевых параметров развития экономики в 2018 году. По данным БелаПАН, такой оценки придерживается Министерство финансов.

Целевым условием является рост ВВП на 3,5% по итогам 2018-го, что позволит получить в бюджет дополнительные доходы и направить их на повышение оплаты труда в бюджетной сфере.

Похоже, средняя зарплата в размере 760 рублей становится для бюджетников новым заветным рубежом, сродни пресловутым «попятьсот» или 1000 рублей средней зарплаты для страны в целом.

Судите сами — за последние полгода власти раз за разом обещают работникам бюджетной сферы именно такую зарплату, повторяя озвученные правительством в августе параметры. Тогда, во время рассмотрения проектов прогноза социально-экономического развития на 2018 год, премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что повышение средней зарплаты в бюджетной сфере до уровня не менее 750-760 рублей будет возможно при достижении целевых (3,4% роста ВВП).

В начале декабря в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич фактически повторила сказанное главой правительства. По ее словам, в 2018-м запланирован рост зарплаты в бюджетной сфере: при консервативном сценарии на 700 рублей, при целевом — 760 в среднем.

18 декабря министр финансов Владимир Амарин также заявил о 700 рублях средней зарплаты при консервативном сценарии, и дополнительном ее росте в случае выполнения целевого прогноза.

Удастся ли властям обеспечить заявленный уровень зарплат для работников бюджетной сферы? Предыдущий опыт по достижению заветного рубежа «всем по 500» заставляет в этом сомневаться. Вспомним также, что власти так и не сдержали обещание довести к концу года средний уровень зарплат у бюджетников до 800 рублей.

Да и сам факт того, что чиновники (от премьер-министра до министра труда) дружно ссылаются на целевые показатели развития экономики, говорит сам за себя.

Цитата дня. Кобяков анонсировал бег на месте

Для справки: в бюджетной сфере занято около 850 тысяч человек. Из них около 90% относятся к самой низкооплачиваемой категории работников, тарифицируемых по 1-4 разряду. В ноябре 2017-го средняя зарплата в бюджетной сфере составила 637 рублей.