В Беларуси впервые в истории обнаружили золотистого шакала. И тут же убили

Редкий для Беларуси вид был добыт во время охоты 9 декабря 2017 года в окрестностях д. Хабовичи Кобринского района Брестской области.

Чтобы выяснить, что же за животное убили охотники, его тушку и шкуру передали в руки ученых. Образцы тканей были заспиртованы и отправлены в Минск. Детальный анализ ДНК, проведенный специалистами научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз с использованием международной базы данных, подтвердил, что образцы тканей принадлежат взрослому самцу золотистого шакала.

— Таким образом, речь идет о новом, 82-м по счету виде териофауны Беларуси. Знаковым является именно то, что это первый экземпляр, для которого есть полная научная атрибутика: этикетка, череп, шкура, генетические образцы, — отметил БЕЛТА Вадим Прокопчук.

Золотистый шакал главным образом обитает в южных районах Европы, в Азии. В последние годы наблюдается расширение ареала его обитания с существенным продвижением на север.

Так, зверя уже неоднократно отмечали в Польше, Литве, Латвии. Он предпочитает открытые пространства — заброшенные мелиоративные системы с множеством каналов, зарослями кустарников, тростников.