«Отправляешься в дорогу, ты прими на посошок»: ГАИ Гродно выпустила календарь с вредными советами

Необычный календарь выпустила ГАИ Гродно. В нем собраны вредные советы о том, как вести себя на дорогах.

Каждый совет на отдельном листе проиллюстрирован комичным рисунком и сопровождается пометкой «Просим всерьез не воспринимать!».

— Есть категория людей, которые, невзирая ни на что, нарушают ПДД осознанно и преднамеренно. Использованный в календаре метод от противного позволяет в сатирической форме указать на ошибочность такой манеры поведения, предостеречь от опасных поступков на дороге остальных, — рассказали TUT.BYв ГАИ.

Над созданием календаря, содержание и исполнение которого мало кого оставит безразличным, трудились исключительно сотрудники ГАИ. Автором стихов выступила Ольга Демитко.