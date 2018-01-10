Насколько потянет новая жировка в минской двушке. Считалка
Согласно указу Александра Лукашенко, «коммуналка» должна подорожать не более, чем на 5 долларов. Согласно допустимым тарифам из указа, проверяем, как оно будет на примере минской двушки с одним прописанным человеком.
Для этого берём "жировку" прошлогоднего января и пересчитываем её по новым тарифам.
Субсидированные тарифы:
Техническое обслуживание — 3,5 рубля
Капремонт — 5,2 рубля
Теплоснабжение — 11,5 рубля
Вывоз мусора — 1,9 рубля
Лифт — 1,4 рубля
Водоснабжение — 3,4 рубля
Дополнительные помещения — 56 копеек
Водоотведение — 2,6 рубля
Несубсидированные тарифы:
Водоснабжение — 8,7 рубля
Водоотведение - 7,5 рублей
Техобслуживание — 3 рубля
Добавляем сюда плату за телевидение и электроэнергию в общих помещениях и получаем почти 60 рублей. В прошлом году было 52. Значит, подорожание вписывается в анонсированные 5 долларов.
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