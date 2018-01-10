Насколько потянет новая жировка в минской двушке. Считалка

Согласно указу Александра Лукашенко, «коммуналка» должна подорожать не более, чем на 5 долларов. Согласно допустимым тарифам из указа, проверяем, как оно будет на примере минской двушки с одним прописанным человеком.

Для этого берём "жировку" прошлогоднего января и пересчитываем её по новым тарифам.

Субсидированные тарифы:

Техническое обслуживание — 3,5 рубля

Капремонт — 5,2 рубля

Теплоснабжение — 11,5 рубля

Вывоз мусора — 1,9 рубля

Лифт — 1,4 рубля

Водоснабжение — 3,4 рубля

Дополнительные помещения — 56 копеек

Водоотведение — 2,6 рубля

Несубсидированные тарифы:

Водоснабжение — 8,7 рубля

Водоотведение - 7,5 рублей

Техобслуживание — 3 рубля

Добавляем сюда плату за телевидение и электроэнергию в общих помещениях и получаем почти 60 рублей. В прошлом году было 52. Значит, подорожание вписывается в анонсированные 5 долларов.