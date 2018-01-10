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10.01.2018
Юлия Лобанова, Кастусь Жуковский, Белсат
«От страха описялись». Милиция избила родителей на глазах детей

Не проходит и недели, чтобы Министерство внутренних дел Игоря Шуневича не попало в объективы телекамер. И вот очередная история милицейского своеволия, на этот раз с Гомельщины. Был случайным свидетелем, а стал нарушителем закона. Житель Хойников решил заступиться за незнакомца перед милиционерами, последние в ответ избили его на глазах у детей и жены.

Так закончился разговор с милицией для Алексея Шастерика.

Вечером он с детьми возвращался домой и увидел, как работники правоохранительных органов составляют протокол на незнакомого мужчину.

«Метров 15, наверное, прошли, приняли решение вернуться, поинтересоваться, за что и как. Ведь мы люди такие, что принимаем участие во всем этом, небезразлично к этому относимся. Ему выписали протокол и стали задерживать за то, что он находился в нетрезвом состоянии», – вспоминает Алексей.

Алексею обвинение показалось странным.

Мужчина, на которого составили протокол, вел себя адекватно, не ругался и твердо держался на ногах. Когда Алексей попытался заступиться за незнакомца, милиционеры тут же переключились на него самого. Ему сообщили, что надо проехать в отделение, чтобы составить протокол за отсутствие фликера. Мужчина сказал, что не поедет, потому что это можно сделать и на месте. Тогда в машину Алексея посадили силой.

«И повалили меня на землю, порвали куртку, разбили губу, применили силовой прием, я от боли кричал, дети все это видели. От страха описялись, кричали тоже», – делится пережитым Шастерик.

На крики прибежала жена Алексея.

«Когда его начали хватать, я это увидела, я подбежала, хотела чем-то помочь ему, но в этот момент меня силою задержали милиционеры. Я кричала: дайте подойду и заберу дочку, они меня не пускали», – рассказывает Ирина Шастерик.

В отделении на Алексея составили сразу три протокола: за отсутствие фликера, оказание сопротивления сотрудникам милиции и вмешательство в ведение административного процесса, – так расценили попытку заступиться за незнакомого мужчину. К тому же у Алексея забрали телефон, на который он записывал то, что происходило.

Вернули устройство уже с удаленными оттуда записями.

Ночь мужчина провел в изоляторе временного содержания. Утром должен был состояться суд, однако судья отправил дело на доработку. В районном отделении милиции действий работников комментировать не захотели.

В результате инцидента дети Алексея и Ирины Шастерик получили психологическую травму, что подтверждает медицинское заключение. Оценить же правомерность действий милиции пока не получилось. Алексей отправил запрос в прокуратуру, откуда дело перенаправили в Следственный комитет. Из-за новых обстоятельств рассмотрение дела продлили.

 
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