Власти намерены взяться за проблему с торговцами из Средней Азии. Байнет отреагировал.

Власти намерены взяться за проблему с торговцами из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легпрома, чем вызывают нарекания со стороны белорусских ИП из-за недобросовестной конкуренции.

Об этом во вторник сообщил председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко по итогам встречи в МАРТ. В ней участвовали глава ведомства Владимир Колтович, представители МНС и Госстандарта, а также председатель «Перспективы».

Новость вызвала неоднозначную реакцию на интернет-форумах. Одни пользователи поддержали действия властей и «Перспективы», другие обвинили предпринимателей в завышении цен. Предлагаем краткий обзор мнений.

«Это ж надо – если следовать всем правилам, придуманным чиновникам, цена вырастает в 6 (шесть!!!) раз. Так более того – вместо того, чтобы упростить жизнь одним, они собираются усложнять другим! Где логика?! Белорусское правительство во всей красе».

«У этой власти почему-то глаза закрыты на азиатов. Вы не интересовались, сколько этих азиатав торгуют автомашинами на Жданах? Незаконная предпринимательская деятельность на них не распространяется?»

«Азиаты сегодня приехали – завтра уехали, и попробуй сними с них налоги и штрафы задним числом – фиг с маслом. А наш «родной» ИП последние штаны снимет, чтобы рассчитаться с бюджетом, живёт он тут».

Часть пользователей выступает за то, чтобы оставить все как есть, объясняя это доступностью цен у азиатских торговцев для беднеющих белорусов:

«А мы, покупатели, очень рады, и покупаем товары в 3-6 раз дешевле. Вместо неподъёмных цен наших торговцев. Вот это и есть конкуренция – в пользу покупателей».

«Оставьте всё как есть, у азиатов хоть цены на простое бельё нормальные. Нам, как старикам, так только у них и одеваемся. МАРТ! Пожалейте нищих белорусов, нас с каждым днём всё больше и больше».

«Чудо – это белорусские ИП, которые накручивают 300%».