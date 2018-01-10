Умер актер Михаил Державин

Народный артист Михаил Державин скончался «после продолжительной тяжелой болезни» в возрасте 81 года.

Об этом РИА Новости сообщили в Театре сатиры, где работал актер.

– Он умер в больнице несколько часов назад, - рассказала "Комсомолке" супруга артиста Роксана Бабаян. – Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью…

Михаил Михайлович болел давно – сосуды, сердце, несколько операций. В этом сезоне он не пришел на сбор труппы, давно не играл спектакли. Но все надеялись, что он поправится и выйдет на сцену.

Актер Михаил Державин на своём юбилейном вечере "Любимый МихМих! Тебе 80!" в Театре сатиры

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье, ему пришлось днем подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969-м он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.

В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", где сыграл гимназиста Женьку.

Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в картине «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.

В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".

В 1970-е годы актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.

Он получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с "Мосфильмом" была открыта именная звезда Михаила Державина.

Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него осталась дочь и двое внуков.