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Лица
10.01.2018
100 женщин во главе с Катрин Денев выступили в защиту права мужчин приставать

Актриса Катрин Денев и еще 99 европейских интеллектуалок подписали письмо против «волны ненависти к мужчинам».

В послании, опубликованном Le Monde, в частности, говорится:

«Изнасилование — это преступление, а ухаживания, даже настойчивые, — нет».

Реагируя на историю с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, Денев сотоварищи пишут, что после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном к проблеме насилия над женщинами было обоснованно привлечено большое внимание.

«Это было необходимо. Однако это сегодня приводит к тому, что нас заставляют говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками!

Эта лихорадка… не помогает женщинам стать более независимыми, она, наоборот, служит на самом деле интересам врагов сексуальной свободы».

Также Катрин Денев и компания высказались по поводу общественной инициативы, спекулирующей на данной проблеме:

«Фактически движение #MeToo (возникло в 2017 году после разоблачений о домогательствах в Голливуде) спровоцировало в прессе и социальных сетях волну публичных доносов на отдельных людей, которые, не имея возможности оправдаться или защититься, оказались на том же месте, что и насильники.

Мужчины были наказаны в кратчайшие сроки, вынуждены были покинуть свои рабочие места, хотя все, что они делали — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй».

Таким образом, протест женщин против насилия, которому они подвергаются, превратился в «охоту на ведьм».

В письме отмечается, что поставившие под ним подпись женщины признают и защищают сексуальную свободу, для которой «право соблазнять и приставать является принципиально значимым». Француженки подчеркивают, что женщины «прекрасно знают о дикой и агрессивной природе сексуального желания»: «И мы достаточно четко отличаем неуклюжие попытки кого-то подцепить от сексуального насилия».

Пиар на домогательствах

 
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