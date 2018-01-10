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10.01.2018
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Почему «Великий камень» – это пропагандистский проект, из которого вряд ли что-то получится

В Белорусско-китайском индустриальном парке зарегистрировались два новых резидента. Но почему экономисты скептически оценивают будущее «Великого камня»?

В начале 2018 года в парке были зарегистрированы научно-производственное ООО «Композитные конструкции» (планируется, что сумма инвестиций составит 220 млн евро) и ООО «Технологии автомобильных пленочных покрытий» (объем инвестиций около 12 млн долларов).

Теперь в «Великом камне» около 25 резидентов.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что приход новых резидентов в «Великий камень» по сути ничего не меняет. Документы по созданию Индустриального парка подписали в 2012 году, с 2014-го началось его строительство, но об успешных проектах до сих пор ничего не слышно.

Лежачий камень: инвесторы не спешат в индустриальный парк под Смолевичами

– Сколько лет этому «Великому камню» – и никакого просвета. Декларирование об инвестициях – это одно. Но вопрос, дойдет ли дело до производства, и куда будут сбывать продукцию, – говорит Ярослав Романчук.

– Пока все словно на выставке инновационного товара, где заявляют: при помощи этого товара можно получить выгоду в миллиард долларов! Но когда и каким образом – объяснений нет. Регистрация новых резидентов выглядит рекламным сопровождением проекта «Великий камень» – не более того.

Поскольку инвесторы не приходили в парк, весной 2017 года власти расширили и без того внушительные льготы для резидентов «Великого камня». В частности, резидентов освободили от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения, а также от уплаты налога на недвижимость и земельного налога в полном размере на 50 лет. Для компаний значительно снизили порог вхождения в парк: достаточно инвестиций от 500 тысяч долларов.

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