Нужен ли нам такой хоккей?

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Чаму не атрымліваецца стварыць «партыю ўлады»
В пятницу по юго-западу ночью ожидается до -10°С
Как выглядят широкие и розовые парковки – «только для женщин». Фотофакт
Почему «Великий камень» – это пропагандистский проект, из которого вряд ли что-то получится
Беларускі ўдзельнік пэрформансу ў Асьвенціме: «Я габрэй. Мае сваякі загінулі падчас Галакосту»
В Кировском районе застрелился онкобольной, страдавший от сильных болей
Мінчукі начуюць на вуліцы дзеля танных кватэр. Фотафакт
Власти намерены заняться торговцами из Азии
В КНДР раскрыли, куда нацелены их ракеты
Балельшчык, які выбег на поле са сцягам, расказаў, як будзе выплочваць БАТЭ 5 тысяч еўра
Парень снял коттедж и устроил там вечеринку — 300 гостей разнесли особняк
В Германии в аварии погиб белорусский дальнобойщик
Почему реанимобиль ехал к ребёнку в Несвиж четыре часа
Дашкевіч і Пальчыс наведалі барбершоп «Чэкіст»
Минский театр везет в Вильнюс балет «Витовт», который там назвали «провокацией»
Сыну Бяляцкага пагражае 2,5 года зняволення
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя. Фотофакт
Остановили авто без техосмотра – гаишника ударили в лицо и сломали жезл
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Чего белорус не может понять про Украину
Главный тренер по художественной гимнастике Беларуси высмеяла Волочкову
Бывшая жена Курьяна ответила: «Красиво говорить – это одно, но действовать – совсем другое»
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пиар на домогательствах
«От болтовни Россия погибла!» Заявил атаман Каледин, вышел в другую комнату и застрелился
«Как могли, так и выкручивались». Воспитательница рассказала, почему ушла из детсада
Протестующие в Иране скандировали «Смерть России!» Почему?
Семь фактов о «динозавре», которого Лукашенко спасает больше 20 лет
Как горожанин уехал из Минска в село и разводит гусей
Испытано на себе: «Прихожу в поликлинику в полседьмого утра, а там уже толпа стоит за талонами»
Подробности разбойного нападения на дом бизнесмена в Пинске
У інтэрнэт трапіла шакуючае вiдэа семінара для беларускіх ідэолагаў
«Начало года впечатляющее». Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКУ
Галгофа Юрыя Захаранкі
«Вода дороже водки». Что удивляет иностранцев в минских отелях
Как моего сына в БРСМ принимали
Это надо видеть! Невероятное сходство Лукашенко и Путина в двух фото
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В элитный клуб Топузидиса разрешен въезд только на «Феррари» и «Бентли». Фотофакт
Холли Берри приветствует в 2018-м поклонников в любимом купальнике
Кому накануне Рождества Лукашенко раздал шоколадки
Баскетболистка Елена Левченко в пальто на голое тело поздравила с Новым годом
Сара едет. В Таиланд!
Самый мрачный новогодний президент
Лучшие фотографии 2017 года
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
10.01.2018
Нужен ли нам такой хоккей?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют рождественский турнир.

Осталось привезти команду Зимбабве

Михаил Миронович

Эти покатушки давно стали притчей во языцех, в том числе благодаря игре за «любительскую» команду Лукашенко действующих профессиональных хоккеистов и заполнению трибун по разнарядке. Но в 2018-м этот цирк всё больше напоминал клоунаду в чистом виде.

Тренер минского «Динамо» оставил команду ради участия в рождественском турнире

На турнир приехала команда Балкан, которая стартовала с анекдотических результатов: была разгромлена Россией – 1:19 и Чехией – 3:25.

Вы не поверите, но это еще не дно. Роль последнего исполнила команда Швеции. Она проиграла не только чехам – 3:19, и России – 0:15, но и вышеупомянутым Балканам – 7:10. И где только удалось найти таких позорных «тре крунуровцев»? :)))

За третье место сражалась команда… Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, уступила Чехии в упорной борьбе – 2:11.

Похожий счет мог случиться и в финале. Уже к первому перерыву дружина Александра Лукашенко громила команду России – 4:0. Но затем, видимо, глава Беларуси распорядился сбросить обороты, чтобы не унижать гостей с Востока окончательно. Поэтому к финальной сирене на табло красовались «скромные» 6:1.

В общем, осталось только пригласить на следующий турнир команду Зимбабве во главе с 94-летним Робертом Мугабе, который как раз ушел в отставку с поста президента. Так что свободного времени у него много.

Безобидный способ тешить эго

Сергей Синица

Обосновать право рождественского турнира на существование – задача не из легких. Но я попробую :)

В современном мире политики становятся всё чудесатее и чудесатее. Вот на днях Дональд Трамп объявил себя «стабильным гением». Скромно и со вкусом.

Почти любой глава государства тешит эго тем или иным способом. И если уж выкрутасы подобного рода практически неизбежны, то пусть они будут такими безобидными, как рождественский турнир. А то зачастую авторитарные руководители делают это куда как более неприятными (для окружающих) способами.

Справедливо будет упомянуть о расходах на организацию турнира, которые явно покрываются не из зарплаты Александра Лукашенко. Но при этом стоит помнить, что всё относительно. В нашем царстве-государстве хватает куда более глобальных и бессмысленных трат. Четырёхдневные соревнования любителей обходятся не столь уж дорого, а кое-какие имиджевые дивиденды всё-таки приносят.

К примеру, легендарный канадский центрфорвард Фил Эспозито заявил «Прессболу»:

— Минск понравился своей аккуратностью. Не часто увидишь большие города столь чистыми. Я ведь 19 лет прожил в Нью-Йорке — боже ты мой… И очень впечатлил Рождественский турнир. Это сказочная идея. Я сделаю все, чтобы собрать команду, найти спонсоров и вернуться сюда через год.

Ну и не будем сбрасывать со счетов психотерапевтический эффект и для Александра Лукашенко, и для его критиков. В первую неделю января, которая традиционно считается «мертвым сезоном», благодаря рождественскому турниру медиа было о чем писать, а читателям – что комментировать. Многих повеселила история с удалением Лукашенко. Так что, раз уж у нас всё равно из года в год мало что меняется, так хоть посмеёмся.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:7)
Главное
Жыхары Чыжоўкі: «Бацька апошнюю шайбу закаціў. На трыбунах на вушах стаялі»
Бывшая жена Курьяна ответила: «Красиво говорить – это одно, но действовать – совсем другое»
Политолог: Закрытие российских телеканалов может разозлить многих белорусов
Цитата дня. Кобяков анонсировал бег на месте
Дмитриев – Рудому: «Это не патернализм, а нормальные социальные требования от работающего человека»
Рождественские (спец)службы в Храме Христа Спасителя. Фотофакт
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY