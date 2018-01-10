Нужен ли нам такой хоккей?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют рождественский турнир.

Осталось привезти команду Зимбабве

Михаил Миронович

Эти покатушки давно стали притчей во языцех, в том числе благодаря игре за «любительскую» команду Лукашенко действующих профессиональных хоккеистов и заполнению трибун по разнарядке. Но в 2018-м этот цирк всё больше напоминал клоунаду в чистом виде.

Тренер минского «Динамо» оставил команду ради участия в рождественском турнире

На турнир приехала команда Балкан, которая стартовала с анекдотических результатов: была разгромлена Россией – 1:19 и Чехией – 3:25.

Вы не поверите, но это еще не дно. Роль последнего исполнила команда Швеции. Она проиграла не только чехам – 3:19, и России – 0:15, но и вышеупомянутым Балканам – 7:10. И где только удалось найти таких позорных «тре крунуровцев»? :)))

За третье место сражалась команда… Объединенных Арабских Эмиратов. Правда, уступила Чехии в упорной борьбе – 2:11.

Похожий счет мог случиться и в финале. Уже к первому перерыву дружина Александра Лукашенко громила команду России – 4:0. Но затем, видимо, глава Беларуси распорядился сбросить обороты, чтобы не унижать гостей с Востока окончательно. Поэтому к финальной сирене на табло красовались «скромные» 6:1.

В общем, осталось только пригласить на следующий турнир команду Зимбабве во главе с 94-летним Робертом Мугабе, который как раз ушел в отставку с поста президента. Так что свободного времени у него много.

Безобидный способ тешить эго

Сергей Синица

Обосновать право рождественского турнира на существование – задача не из легких. Но я попробую :)

В современном мире политики становятся всё чудесатее и чудесатее. Вот на днях Дональд Трамп объявил себя «стабильным гением». Скромно и со вкусом.

Почти любой глава государства тешит эго тем или иным способом. И если уж выкрутасы подобного рода практически неизбежны, то пусть они будут такими безобидными, как рождественский турнир. А то зачастую авторитарные руководители делают это куда как более неприятными (для окружающих) способами.

Справедливо будет упомянуть о расходах на организацию турнира, которые явно покрываются не из зарплаты Александра Лукашенко. Но при этом стоит помнить, что всё относительно. В нашем царстве-государстве хватает куда более глобальных и бессмысленных трат. Четырёхдневные соревнования любителей обходятся не столь уж дорого, а кое-какие имиджевые дивиденды всё-таки приносят.

К примеру, легендарный канадский центрфорвард Фил Эспозито заявил «Прессболу»:

— Минск понравился своей аккуратностью. Не часто увидишь большие города столь чистыми. Я ведь 19 лет прожил в Нью-Йорке — боже ты мой… И очень впечатлил Рождественский турнир. Это сказочная идея. Я сделаю все, чтобы собрать команду, найти спонсоров и вернуться сюда через год.

Ну и не будем сбрасывать со счетов психотерапевтический эффект и для Александра Лукашенко, и для его критиков. В первую неделю января, которая традиционно считается «мертвым сезоном», благодаря рождественскому турниру медиа было о чем писать, а читателям – что комментировать. Многих повеселила история с удалением Лукашенко. Так что, раз уж у нас всё равно из года в год мало что меняется, так хоть посмеёмся.