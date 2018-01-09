В Кировском районе застрелился онкобольной, страдавший от сильных болей

4 января на хуторе было обнаружено тело 69-летнегомужчины без признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси, предположительно, пенсионер сам свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову — он болел онкологическим заболеванием и страдал от сильных болей.

По месту жительства погибшего были изъяты патроны различного калибра, обрез незарегистрированного охотничьего ружья и ряд предметов, похожих на пистолет. Экспертам предстоит выяснить, являются ли эти предметы огнестрельным оружием и пригодны ли для стрельбы.