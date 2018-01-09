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Экономика
09.01.2018
Дмитрий Бобков, FINANCE.TUT.BY
Власти намерены заняться торговцами из Азии

Власти намерены взяться за проблему с торговцами из Средней Азии, которые по низким ценам продают продукцию легкой промышленности, чем вызывают нарекания со стороны белорусских ИП из-за недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщил председатель общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко по итогам сегодняшней встречи в МАРТ, в которой приняли участие глава этого ведомства Владимир Колтович, представители МНС и Госстандарта, а также председатель «Перспективы».

Напомним, индивидуальные предприниматели жалуются на магазины, которые открывают торговцы из Средней Азии. По их словам, те торгуют слишком дешево и с многочисленными нарушениями. И если раньше тема была актуальна только для жителей регионов, теперь аналогичные торговые точки появились и в Минске.

На очередном форуме ИП белорусские торговцы требовали от властей обратить внимание на предпринимателей из Средней Азии, которые, по их мнению, торгуют с нарушением законодательства.

В декабре прошлого года сообщалось, что специалисты Госстандарта внепланово проверили торговцев из Средней Азии. Они нашли нарушения почти по 95% наименований продукции, выписали штрафы почти на 31 тысячу рублей.

— Я увидел, что на сегодня есть озабоченность со стороны правительства на этот предмет. Сегодня рассматривался вопрос реагирования по тем сигналам, которые были от ИП по магазинам азиатов. Со своей стороны я сделал замечание на совещании, что понадобилось 7 месяцев с момента поднятия темы азиатов, — отмечает Анатолий Шумченко. — Одна из проблем, что сегодня на законодательном уровне нельзя решить вопрос с азиатами. Проверяющие не имеют права в течение двух лет проводить внеплановые проверки.

Напомним, назначать и проводить внеплановые проверки азиатов, торгующих товарами легпрома, не получается из-за действия указа № 510, который предусматривает мораторий на проверку вновь созданных субъектов хозяйствования в течение двух лет с момента регистрации. Многие из «азиатских» магазинов получили государственную регистрацию в 2016—2017 годах. То есть под внеплановые проверки они не подпадают.

— Сегодня на встрече в МАРТ мы пришли к понимаю того, что даже когда пройдет 2 года с момента регистрации, азиаты закроются и откроют новые предприятия, — говорит Анатолий Шумченко.

По его словам, белорусские ИП хотят добиться равных условий с азиатами в торговле.

— Не бывает чуда, когда цены отличаются в 3−6 раз. Значит, есть моменты, которые позволяют формировать такие цены. На наш взгляд, это неполная уплата налогов, неуплата взносов в ФСЗН, — говорит Анатолий Шумченко. — Мы не выступаем за то, чтобы закрыли азиатов. Мы за то, чтобы гости, которые приехали в нашу страну, работали по нашим законам и уплачивали все налоги в полном объеме, чтобы наша страна получала в бюджет все налоги в полном объеме. Но если они не хотят работать по этим правилам, то они должны закрыть бизнес. Мы оказались в заложниках неравной конкуренции. Белорусские ИП работают по 222-му указу, уплачивают ввозной НДС.

По словам председателя «Перспективы», ИП передали в госорганы информацию о 80 магазинах, в которых торгуют выходцы из Средней Азии.

 
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