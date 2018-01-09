Отца Ксюши Ситник выпустили из-под стражи

Бизнесмену сменили меру пресечения под подписку о невыезде.

Фото с личной страницы Михаила Ситника в Фейсбуке

— Недели две назад выпустили Ситника под подписку, — рассказал TUT.BY информированный собеседник.

Получается, бизнесмен вышел на свободу перед Новым годом.

В Следственном комитете сообщили, что мера пресечения в отношении Михаила Ситника не связана с содержанием под стражей.

Напомним, бизнесмен был задержан в ноябре 2017-го года по подозрению в хищении денежных средств.

Начальник отдела информации Следственного комитета Сергей Кабакович сообщил TUT.BY, что расследование уголовного дела в отношении Ситника продолжается.

Михаил Ситник — топ-менеджер компании «ИмобиленИнвест» — известен как отец победительницы детского «Евровидения» 2005 года Ксении Ситник.

Ксения Ситник с отцом. Фото ВКонтакте

Как ранее заявляли в Комитете госконтроля, должностные лица компании несколько раз продавали разным лицам одни и те же строящиеся в ФОКе нежилые помещения. За повторную реализацию помещений ФОКа ООО «ИмобиленИнвест» получила 450 тысяч долларов в эквиваленте.

Накануне задержания бизнесмена Ситника стал известен состав нового общественного совета при МВД. Членом совета стала мама Ксении Ситник – Светлана Стаценко, художественный руководитель Национального центра музыкального искусства имени В.Мулявина.