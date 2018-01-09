«Если бы Навальный такое сказал, силовики клали бы мордой в снег и его, и весь его штаб»

Матвей Ганапольский — о рогах и копытах для Владимира Путина.

Песков отказался назвать имя того самого удивительного и неповторимого, того единственного, который пожертвовал на избирательную компанию г-на Путина 30 тысяч рублей. Песков сказал, что не может ответить на этот вопрос по закону, ибо он не кандидат в президенты.

Я вот думаю, что если бы г-н Навальный такое сказал бы, то уже бы силовики клали мордой в снег и его, и весь его штаб. А там и двушечка бы подоспела. А тут, как видим, Пескову нельзя, Путину недосуг, других возможностей не предвидится – ну, так далее.

Тут, конечно, возникает вот какое соображение: вот если бы этого одного бедолаги с его рублями не было бы, то не возникли бы и вопросы. Ясно, что Путин – это и есть Россия, а значит, нет ничего удивительного, что вся Россия скидывается на его очередной срок. Вот мы видим, что разные организации пожертвовали 400 миллионов, 28 миллионов дала Единая Россия. И так бы было всё хорошо и понятно. Но вот этот какой-то непонятный человек с его мятыми наличными купюрами – он тут зачем. Ведь его присутствие, во-первых, сразу напоминает нам контору Остапа Бендера «Рога и копыта». Помните? «Через два часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком.

— Рога кто будет принимать? — спросил он, сваливая кладь на пол. Великий комбинатор со страхом посмотрел на посетителя и его добро. Это были маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением.

— А товар хороший? — осторожно спросил начальник отделения.

— Да ты посмотри, рожки какие! — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. — Рожки первый сорт. Согласно кондиций.

Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе существенное раздражение человека, зря потерявшего пятнадцать рублей.

— Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — не служить больше Паниковскому! Уволю без выходного пособия!

Остап сказал золотые слова, ведь, в нашем случае, становиться понятно, что реально за Путина внёс деньги один человек. Один!

Конечно, Путина обожают, хотят его видеть президентом процентов за восемьдесят, но свои деньги вкладывать в его президентство не хотят. Почему? Всё просто: молодым Путин не нужен – они стали отдавать деньги в фонд Навального. За рабочий класс заплатит их работа, рабочих не спрашивая. А пенсионеры копейки Путину не дадут, во-первых, потому что пенсии маленькие, а во-вторых, они прекрасно знают жульническую власть, которая обеспечит ему победу и без их взносов.

Но именно личные взносы гражданина, даже один рубль, отданный за кандидата во власть, говорит о том, что этот гражданин поддерживает этого кандидата, хочет видеть его во власти. Этот рубль подтверждает, что именно этот кандидат отражает интересы гражданина, что этим рублём и подтверждается.

Но в нашем случае, к господину Путину применима простая истина: «Никто тебя так не поддержит в трудную минуту, как никто».