Принцесса Шарлотта пошла в детский сад

Дочь герцога и герцогини Кембриджских Шарлотта впервые пошла в детский сад.

Перед тем как отправиться туда, двухлетнюю девочку на ступеньках Кенсингтонского дворца сфотографировала ее мать - герцогиня Кейт, сообщает Русская служба Би-би-си.

Детский сад Уилкокс в лондонском районе Кенсингтон расположен недалеко от официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских.

Плата за обучение в Уилкоксе для детей, которые находятся там первую половину дня, составляет 3 тыс. фунтов за семестр, вторая половина дня обходится родителям в 1800 тыс. фунтов. Шарлотта будет проводить в детском саду полный день.