Парень снял коттедж и устроил там вечеринку — 300 гостей разнесли особняк

Инцидент произошел в канун Нового года в городе Севен Хиллс (штат Огайо).

30 декабря 2017 года через сервис Airbnb американец снял дом за 40 долларов в сутки и, вопреки запретам арендодателя, устроил вечеринку. Гостей он пригласил через пост в твиттере. Хозяин коттеджа пришел в ужас от наплыва людей, заперся в спальне и вызвал полицию. Но это не спасло дом от разгрома.

Фото fox8.com

К 11 часам вечера дом уже не вмещал всех желающих повеселиться. Человек тридцать, как сообщила полиция, топталось во дворе, а громкая музыка была слышна за сто метров.

По подсчетам полицейских, в доме было порядка 250 человек, которые толпились во всех проходах и комнатах. Везде пахло марихуаной и алкоголем. Когда гостей попросили покинуть дом, они повели себя агрессивно, начали ругаться с полицией. Видя численное превосходство, стражи правопорядка вызвали подкрепление, сообщается на сайте телеканала Fox8.

Фото fox8.com

Когда прибыло подкрепление, часть полицейских перекрыла своим автомобилем дорогу к дому — так удалось развернуть обратно 50 машин новых гостей. Другие полицейские стали потихоньку выгонять людей из дома — те, не церемонясь, крушили все в доме и выходили на улицу через разбитые окна.

Фото fox8.com

На то, чтобы освободить коттедж от такого наплыва гостей, полицейским понадобилось около часа.

Фото fox8.com

Нарушителя не арестовали, но предъявили несколько обвинений, которые касались раздачи алкоголя несовершеннолетним, громкого шума, препятствованию движения на улицах, а также организации несанкционированных мероприятий с алкоголем и нанесения ущерба чужой собственности.

Фото fox8.com

В Airbnb прокомментировали ситуацию и рассказали, что такие случаи — большая редкость. А поскольку компания не терпит подобного отношения к сервису, арендатор-нарушитель был забанен навсегда.

Фото fox8.com

Размер причиненного ущерба хозяин оценил в 100 тысяч долларов.