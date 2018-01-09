В Германии в аварии погиб белорусский дальнобойщик

Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило гибель белорусского дальнобойщика в результате ДТП в Германии.

Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

- Погибший действительно является гражданином Беларуси, - сказал Дмитрий Мирончик. - Посольство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии и работодателями погибшего.

По словам официального представителя МИД, родственники погибшего оповещены о случившемся, будет оказываться максимальное содействие с доставкой тела на родину.

По сообщениям СМИ, авария случилась 8 января вблизи немецкого города Ганновер.