Минский театр везет в Вильнюс балет «Витовт», который там назвали «провокацией»

Постановку по пьесе Алексея Дударева покажут на арене Siemens.

Фото bolshoibelarus.by

28 января 2018 года на арене Siemens в Вильнюсе (Литва) Большой театр Беларуси представит зрителям национальный балет «Витовт». Об этом сообщается на сайте театра.

Ведущие партии в спектакле исполнят: Антон Кравченко (Витовт), Ирина Еромкина (Анна), Александра Чижик (Ядвига), Егор Азаркевич (Ягайло), Дмитрий Шемет (Кейстут), Ольга Гайко (Бирута), Такатоши Мачияма (Черный человек), Константин Героник (Шут).

Напомним, что спектакль в Вильнюсе был анонсирован еще в сентябре прошлого года. В анонсе было указано, что балет приурочен к столетию независимости Литвы. Это вызвало скандал: министр культуры Литвы Лиана Руоките-Йонссон заявила, что подобные действия являются демонстрацией «мягкой силы» и провокацией.

Справка

Основанный на пьесе Алексея Дударева спектакль «Витовт» Вячеслава Кузнецова появился в репертуаре Большого театра Беларуси в 2013-м.

В 2014-м постановка победила в трех номинациях ІІІ Республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия».

В 2015-м году за постановку «Витовта» коллектив театра был удостоен премии президента «За духовное возрождение».